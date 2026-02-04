Dopo Fast & Furious John Cena cambia volante e torna alle corse folli: le prime immagini del film sono adrenalina pura John Cena sfreccia a tutto gas nelle prime immagini di Matchbox, il nuovo film di Mattel Films ed Apple TV, che a tratti, ricorda l'iconica saga Fast & Furious.

Non neghiamolo, è raro trovare qualcuno che non abbia mai giocato o preso tra le mani le macchinine Matchbox. In virtù della loro iconicità, Mattel Films, dopo il successo di Barbie, ha deciso di puntare su un film d’azione ad alta tensione con protagonista John Cena, diretto da Sam Hargrave. Apple TV ha appena mostrato le prime immagini ufficiali del film, il cui titolo è, appunto, Matchbox: The Movie. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Matchbox, svelate le prime immagini del film con John Cena

John Cena torna in pista. Dopo Fast & Furious, l’ex wrestler torna a sfrecciare nel nuovo film che lo vede protagonista, Matchbox: The Movie, di cui Apple TV ha pubblicato le prime immagini. La prima mostra John Cena in outfit nero insieme a Jessica Biel, Teyonah Parris, Sam Richardson e Arturo Castro, tutti elegantemente vestiti; la seconda ritrae Cena da solo mentre corre tra le auto ferme; la terza cattura un inseguimento in strada con auto, moto e persino un elicottero.

Matchbox, di cosa parla il film: trama, cast e quando esce

Descritto come "un’avventura intorno al mondo", il film segue Sean, agente della CIA interpretato da Cena, che torna nella sua città natale dopo una missione fallita. Quello che doveva essere un ritorno tranquillo si trasforma in una corsa contro il tempo per salvare il mondo, coinvolgendo involontariamente i suoi amici d’infanzia. Al fianco di Cena, il cast include:

Jessica Biel

Sam Richardson

Arturo Castro

Teyonah Parris

Danai Gurira

Corey Stoll

Il film debutterà il 9 ottobre 2026, e per Mattel Films, questo è il terzo lungometraggio basato su un suo marchio storico e uno dei due titoli previsti nel 2026, insieme al reboot di Masters of the Universe del 5 giugno. A differenza di Hot Wheels, Matchbox non ha una storia predefinita, e questo permette a regista e sceneggiatori, la completa e totale libertà creativa per riflettere lo spirito del brand.

Fast X: Parte 2, John Cena sarà nel cast del capitolo finale della celebre saga?

C’è grande attesa per il gran finale di saga Fast X: Parte 2 (o Fast & Furious 11) e, ciò che i fan si stanno chiedendo più di qualsiasi altra cosa è: "Chi vedremo nel cast?", "John Cena ci sarà?". Su quest’ultimo, non abbiamo alcun tipo di informazione, quindi non ci dilunghiamo. Riguardo agli altri, non ci sono informazioni certe, quindi prendete ciò che riferiamo con le pinze. Vin Diesel tornerà come Dom Toretto, insieme agli altri membri della "famiglia" sopravvissuti: Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Jordana Brewster (Mia Toretto), Tyrese Gibson (Roman Pearce), Chris "Ludacris" Bridges (Tej Parker), Sung Kang (Han Lue) e Nathalie Emmanuel (Ramsey).

Anche Jason Statham (Deckard Shaw), Helen Mirren (Queenie), Gal Gadot (Gisele), Dwayne Johnson (Luke Hobbs) ed Eva Mendes (Monica Fuentes) dovrebbero tornare. I nuovi personaggi, Jason Momoa (Dante Reyes), Brie Larson (agente Tess) e Daniela Melchior (Isabel), dovrebbero essere presenti nel finale della saga. Infine, il film renderà omaggio a Brian O’Conner, il personaggio interpretato dal compianto Paul Walker: un modo questo di chiudere simbolicamente la saga.

