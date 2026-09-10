Matano spiazzato dal marito Riccardo: la festa imprevista (con show di Mara Venier) e lo sfottò su La Vita in Diretta
Il conduttore Rai è stato protagonista, ieri sera, di un party tra vip per i suoi 54 anni. E non è mancato il contributo della collega di Domenica In. Ecco i dettagli.
Ha celebrato i suoi 54 anni in grande stile, Alberto Matano, con una festa a sorpresa organizzata dal marito Riccardo Mannino nel famoso locale romano Jackie ‘O. Per il conduttore di Vita in Diretta, vicino (secondo i rumors) a un posto da giurato a Ballando con le Stelle, è stato un party all’insegna dell’amicizia, dell’amore e del divertimento sfrenato. Con fior di vip presenti, da Alba Parietti a una scatenata Mara Venier. E una sorpresa goliardica sul finale che ha riportato in auge il celebre servizio sui pavoni di Punta Marina Terme che aveva lanciato il conduttore nell’olimpo del dibattito (trash) sui social. Ecco qui sotto tutti i particolari della storia.
Alberto Matano, la festa a sorpresa organizzata dal marito Riccardo e il ‘contributo’ di Mara Venier
È stata una serata memorabile, quella che ieri 9 settembre ha coinvolto, totalmente a sorpresa, il presentatore Rai Alberto Matano. In occasione dei suoi 54 anni, Matano è stato festeggiato con un party inatteso, organizzato dal marito Riccardo Mannino, nel locale simbolo della Dolce Vita romana: il Jackie ‘O. "Ho scoperto cosa è successo", ha spiegato il volto di Vita in Diretta durante la celebrazione, "ieri sera, a quest’ora, Bea (Beatrice Iannozzi, proprietaria del club, ndr) e mio marito si sono messi d’accordo per farmi questa sorpresa. E ancora una volta ce l’hanno fatta visto che quest’anno nessuno ha spoilerato niente".
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"Grazie a tutti per essere qui a questa bellissima festa per i miei 45 anni", ha poi aggiunto Matano, scherzando sulla propria età. A festeggiarlo erano presenti parecchi vip e amici, tra cui Alba Parietti, che ha rivelato sui social alcuni momenti salienti della serata. Ma la vera ‘regina’ della festa è stata l’amica del cuore Mara Venier. Già protagonista nel 2022 in qualità di officiante nel matrimonio tra Matano e il marito, la ‘zia’ ha voluto replicare con grande spirito anche ieri: "E io vi benedico, visto che vi ho sposati". E poi si è passati al brindisi, alla torta (un profiterole gigantesco) e al rito delle candeline. Con Riccardo che ha suggellato l’attimo baciando Alberto con trasporto davanti agli invitati.
Lo sfottò goliardico sui pavoni a La Vita in Diretta
E non è mancato un momento goliardico, quando è arrivata l’ora di aprire i regali. Perché tra i tanti pacchi è spuntato un biglietto d’auguri molto particolare, che aprendosi ‘liberava’ la lunga coda di un pavone colorato. Un riferimento evidente al servizio virale dei pavoni che l’anno scorso aveva catapultato Matano e Vita in Diretta nel dibattito social. All’epoca si era parlato anche di estremi trash e opportunità (o meno) di dare peso a notizie così bizzarre. Ma Alberto Matano e i suoi invitati hanno dimostrato di saperci ridere su. Con ottimo spirito di autocritica.
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