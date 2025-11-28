Matano cancellato, Il Paradiso delle Signore ‘taglia’ Caterina Balivo: come cambia la programmazione di Rai 1 Doppio appuntamento con la soap, mentre La Vita in Diretta salta per far posto allo Zecchino d'Oro: ecco cosa vedremo e gli orari Rai di oggi, venerdì 28 novembre.

Palinsesto stravolto su Rai 1. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre 2025, il programmi del primo canale subiranno parecchie variazioni. Si parte innanzitutto con una puntata più corta de La Volta Buona, per lasciare posto al doppio appuntamento con Il Paradiso delle Signore che deve recuperare una puntata. La celebre soap ambientata in una Milano tra gli Anni ’50 e ’60, infatti, lunedì scorso ha saltato un appuntamento per far spazio ai funerali di Ornella Vanoni, trasmessi su Rai 1 in diretta dalla chiesa di San Marco a Brera (Milano) a partire dalle 14.45. Ma non è tutto, perché anche Alberto Matano con la sua La Vita in Diretta dovrà attendere: al suo posto allo Zecchino d’Oro.

Rai 1, La Volta Buona finisce prima e Il Paradiso delle Signore raddoppia (28 novembre)

Lunedì scorso Il Paradiso delle Signore si è fermato. Nel pomeriggio di Rai 1 niente soap, ma la diretta con i funerali di Ornella Vanoni. Per recuperare la puntata oggi, venerdì 28 novembre 2025, Ettore, Cesare e tutti gli altri personaggio torneranno sul primo canale con un doppio appuntamento. Dalle 15.20 alle 16.52, quindi, la serie andrà in onda con due episodi, ricchi di nuove dinamiche e colpi di scena. Per permettere questo, però, a dover tagliare la consueta puntata sarà il salotto di Caterina Balivo. La Volta Buona andrà in onda ma con un orario ridotto, solo dalle 14.05 alle 15.20, e non più fino alle 16. Cambiamenti in atto anche su Rai 2, dove a causa dello sciopero dei giornalisti Ore 14 è andato in onda in anticipo rispetto al solito: Milo Infanti, infatti, ha iniziato la sua diretta alle 13.40. La programmazione classica, riprenderà regolarmente lunedì 1° dicembre.

La Vita in Diretta, su Rai 1 salta anche Alberto Matano: cosa vedremo

E se Caterina Balivo si è vista ridurre il suo appuntamento con il pubblico di Rai 1, Alberto Matando ha detto addio alla puntata de La Vita in Diretta. Oggi il talk non andrà in onda per far spazio allo Zecchino d’Oro con la sua 68esima edizione. Oggi, venerdì 28 novembre dalle 17.05 -18.40, sabato 29 (17.10 -18.40), e domenica 30 dalle 17.20 alle 20.00, la manifestazione canora con i brani dedicati ai più piccoli, presenterà le 14 canzoni i gara e tutti i talenti che le interpretano.

