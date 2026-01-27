Masters Of The Universe: l'ombra del woke nel primo trailer fa discutere i fan più fedeli Il primo trailer di Masters Of The Universe ha scatenato le ire dei conservatori per un gioco di parole

Le prime immagini di Masters Of The Universe, reboot live action della linea di action figure Mattel che ha lasciato il segno negli anni ’80, hanno scatenato il loro pubblico designato, fatto di ultraquarantenni che sono letteralmente cresciuti con i giocattoli del franchise, i cartoni animati, i fumetti e tutto il resto della linea, che nei successivi quarant’anni ha vissuto alti e bassi e si prepara ora a tornare sul grande schermo dopo il fallimentare esperimento del 1987 con Dolph Lundgren e Frank Langella protagonisti. Molte cose hanno fatto discutere, in questo primo trailer, tra cui un piccolo dettaglio che ha fatto etichettare, da alcuni conservatori, il film come "woke".

Masters Of The Universe e i pronomi inclusivi

All’inizio del video vediamo come il protagonista (interpretato da Nicholas Galitzine) viva sotto copertura nel nostro mondo, in cui è stato inviato per proteggerlo: in realtà è un principe di Eternia ma sulla Terra è un semplice impiegato, e in una scena lo vediamo alla scrivania, con un cartellino che mostra il suo nome, Adam Glenn, con "He/Him" in calce, a indicare i pronomi utilizzati, come prassi inclusiva prevista ormai in molte aziende.

Si tratta chiaramente di una insistita gag pensata in riferimento al suo futuro divenire He-Man (nome dalla ridondante personalità indubbiamente maschile) ma mentre c’è chi si è semplicemente fatto una risata, una fetta di pubblico ha reagito a quello che è stato recepito come una provocazione, un’affermazione o un intento politico.

Tra questi, Jon Del Arroz, esperto di cultura pop e scrittore fantasy ben noto per le sue idee conservatrici, che sui suoi canali social ha tuonato "Ora stanno facendo un Masters of the Universe dando dei pronomi a He-Man. Queste persone non si fermeranno finché non rovineranno tutto." continuando poi con "La loro vera agenda è normalizzare la cosa e farvela accettare."

Masters Of The Universe non è nuovo a questo tipo di polemiche

Quella della presunta o effettiva presenza di contenuti considerati forzatamente inclusivi è una problematica particolarmente sentita in rete, soprattutto negli ambienti conservatori statunitensi, dando vita a lunghe diatribe tra chi pensa sia una pericolosa tendenza e chi invece ritiene queste preoccupazioni decisamente eccessive per qualcosa come un inside joke del genere. Tra l’altro, il franchise dei Masters of the Universe non è nuovo a questo genere di polemiche, vedasi le serie animate She-Ra e le principesse guerriere e Masters of the Universe: Revelation, data l’evoluzione che subiscono personaggi come Adora, Catra e Teela rispetto alle versioni originali degli anni ’80.

Il live-action diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica, Bumblebee) vedrà protagonista Nicholas Galitzine nel ruolo di Adam/He-Man, affiancato da Camila Mendes, Idris Elba e Jared Leto. Nel cast anche Alison Brie, Morena Baccarin, James Purefoy e Charlotte Riley.

Questa la sinossi del film: In Masters Of The Universe, il regista Travis Knight riporta sul grande schermo il leggendario franchise con questa epica avventura live-action. Dopo essere stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Nicholas Galitzine) di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal diabolico dominio di Skeletor (Jared Leto). Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man – l’uomo più potente dell’universo.

Masters Of The Universe sarà nelle sale italiane dal 4 giugno, distribuito da Eagle Pictures.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

