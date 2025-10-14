Amazon ama l'Italia, su Prime Video arriva un film con un cast stellare: c'è anche l'attrice di Doc - Nelle tue mani Amazon ed MGM Studios annunciano il primo Original Prime Video co-prodotto tra Francia e Italia e ingaggiano una stella emergente come protagonista

Amazon continua a guardare all’Italia per le proprie produzioni originali. È infatti notizia delle ultime ore l’annuncio di un prossimo film originale Prime Video, la prima produzione in tandem tra Francia e Italia. E nel cast, che si annuncia stellare, spicca il nome di Simona Tabasco, star della seconda stagione della serie antologica The White Lotus, per la quale ha vinto lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica e ha ricevuto una nomination agli Emmy Award per la stessa categoria.

La trama di Masterplan, primo Original Prime Video franco-italiano con Simona Tabasco

Quando un ladro leggendario (Stanley Tucci) mette gli occhi sulla Gioconda, decide di reclutare due giovani sconosciuti per aiutarlo nell’impresa: Chiara (Simona Tabasco), un’abile esperta italiana di crimini informatici, e Jay (Victor Belmondo), uno specialista francese di esplosivi dall’ego smisurato. Solo in seguito, rivela loro che sono in realtà fratelli perduti da tempo… e, ah sì, che tra l’altro, lui è il loro padre. Catapultati in una caotica reunion di cui nessuno di loro sentiva il bisogno, i componenti di questa nuova famiglia dovranno imparare a lavorare insieme – e cercare di non uccidersi a vicenda – se vogliono avere qualche possibilità di portare a termine il colpo del secolo.

Simona Tabasco e un cast stellare per Masterplan

Per questa produzione originale, Prime Video ha deciso di fare le cose alla grandissima: alla regia troviamo Thomas Vincent (Reacher, Bodyguard, Versailles), mentre Stanley Tucci affiancherà con carisma ed esperienza un cast di stelle emergenti capitanato da Simona Tabasco e Victor Belmondo. e Le riprese di Masterplan sono iniziate da pochissimo e si svolgeranno in diverse location tra Francia e Italia; il copione è scritto dallo stesso Thomas Vincent e dallo sceneggiatore premiato ai BAFTA David Wolstencroft (Spooks, The Escape Artist).

Masterplan sarà disponibile in esclusiva in streaming su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

