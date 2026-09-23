Stanley Tucci si dà alle rapine in grande stile in Masterplan: l'attore è pronto per il colpo del secolo (e c'entra la Gioconda)
Il candidato all'Oscar sarà protagonista dell'adrenalinico heist movie girato tra Francia e Italia: ecco il trailer ufficiale in italiano
Dal 16 ottobre 2026 su Amazon Prime Video sarà disponibile in esclusiva Masterplan, il nuovo film Original franco-italiano con un cast d’eccezione, tra cui il candidato all’Oscar Stanley Tucci (Il diavolo veste Prada, Amabili resti e Hunger Games). Assieme a lui, in questo heist movie adrenalinico, l’attrice rivelazione del cinema italiano Simona Tabasco (White Lotus stagione 2) e l’attore francese Victor Belmondo (Bastion 36). Da qualche ora è anche disponibile il trailer ufficiale in italiano di Masterplan, che vi lasciamo linkato qui sotto.
Due sconosciuti, un ladro leggendario e il furto della Gioconda: Stanley Tucci protagonista di Masterplan di Amazon Prime Video
Thomas Vincent dirige Masterplan, nuovo film Amazon Prime Video Original franco-italiano girato in lingua inglese. Stando alla sinossi ufficiale: "Quando un ladro leggendario mette gli occhi sulla Gioconda, decide di reclutare due giovani sconosciuti per aiutarlo nell’impresa: Chiara, un’abile esperta italiana di crimini informatici, e Jay, uno specialista francese di esplosivi dall’ego smisurato. Solo in seguito, rivela loro che sono in realtà fratelli perduti da tempo… e, ah sì, che tra l’altro, lui è il loro padre. Catapultati in una caotica reunion di cui nessuno di loro sentiva il bisogno, i componenti di questa nuova famiglia dovranno imparare a lavorare insieme, e cercare di non uccidersi a vicenda, se vogliono avere qualche possibilità di portare a termine il colpo del secolo".
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Vincent non è al primo rodeo per Amazon Prime Video, avendo già diretto Reacher, Bodyguard e Versailles. La sceneggiatura è curata dallo sceneggiatore premiato ai BAFTA David Wolstencroft (Spooks, The Escape Artist), mentre la storia è di Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, Wolstencroft e Vincent.
Dove è stato girato Masterplan e quando esce in streaming
L’attesa è praticamente finita: mancano pochissimi giorni all’uscita di Masterplan. Il film con Stanley Tucci è stato girato in Francia e in Italia. In particolare a Parigi per le riprese che riguardano il Louvre, mentre nel nostro Paese la cornice è stata quella di Como e del suo lago per diverse scene in esterno. Della produzione si sono occupate in collaborazione Gaumont e Amazon MGM Studios.
Masterplan con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo esce in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video il 16 ottobre 2026. Se non volete perdervi gli ultimi aggiornamenti su questa e altre pellicole e serie tv, non vi resta che rimanere sintonizzati su queste pagine. Qui sotto trovate il link al trailer ufficiale in italiano di Masterplan.
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