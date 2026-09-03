Masterchef in lutto, addio a Ilenia Bazzacco, star dell’edizione 2011: la causa della morte a 54 anni La cuoca si è spenta ad Asolo dopo una lunga battaglia contro una grave malattia: il ricordo del marito, l’ascesa dai fornelli di casa al cooking show di Sky

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La notizia ha colpito il mondo della cucina televisiva e i tanti appassionati che avevano imparato a conoscerla attraverso MasterChef. Ilenia Bazzacco è morta a 54 anni ad Asolo, nel Trevigiano, dopo una lunga battaglia contro una malattia che aveva affrontato negli ultimi anni con il sostegno della famiglia. Il suo percorso nel celebre cooking show, unito alla successiva attività nel mondo della cucina, aveva trasformato quella che era nata come una semplice passione domestica in una vera professione. Scopriamo tutti i dettagli.

La morte e gli ultimi anni di Ilenia Bazzacco

Ilenia Bazzacco si è spenta ad Asolo dopo circa tre anni di lotta contro un tumore alle ovaie. A comunicare la scomparsa è stato il marito Marco Montanino, con cui aveva costruito una famiglia e avuto i gemelli Riccardo e Andrea, nati nel 1998. Negli ultimi anni, durante il difficile percorso di cure, Ilenia aveva potuto contare anche sulla vicinanza della madre Ester Ferraiuolo e della zia materna Doris Andreatta. Il marito, nel ricordarla, ha descritto una donna dalla personalità energica e capace di dedicarsi alle proprie passioni con straordinaria intensità, senza mai perdere semplicità e spontaneità. La sua ultima attività sui social risale al 2 luglio: il profilo Instagram, seguito da oltre 70mila persone, era diventato nel tempo uno spazio attraverso cui condividere ricette, consigli e idee legate alla cucina. I funerali sono in programma venerdì 4 settembre alle 15:30 nella Chiesa parrocchiale di Casella d’Asolo.

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Dalla cucina di casa a MasterChef Italia e alla carriera televisiva

Il grande pubblico aveva conosciuto Ilenia Bazzacco nel 2011, quando aveva partecipato alla prima edizione italiana di MasterChef, conquistando un prestigioso terzo posto. A vincere quella stagione era stato Spyros Theodoridis, mentre Bazzacco era riuscita a distinguersi tra più di cento aspiranti concorrenti. All’epoca era soprattutto una casalinga e la cucina rappresentava una passione coltivata quotidianamente per il marito e i figli. L’esperienza nel programma, che le aveva permesso di confrontarsi con Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich, rappresentò però una svolta. Terminato il talent, Ilenia trasformò quella passione in un’attività professionale sempre più articolata. Per sette anni condusse insieme a Cristina Dori il programma 2 chiacchiere in cucina su 7 Gold, affiancando alla televisione la produzione di videoricette, collaborazioni con aziende del settore alimentare, corsi di cucina e attività come chef a domicilio. Aveva inoltre creato "Timo e Vaniglia", il blog attraverso cui raccontava il proprio universo gastronomico. Un percorso nato quasi per caso davanti ai fornelli di casa e diventato, negli anni, il centro della sua vita professionale.

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