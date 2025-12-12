Trova nel Magazine
Masterchef 15, debutto infinito (con standing ovation): “C’è già il vincitore”, cosa è successo

L’esordio della nuova stagione del talent show di Sky Uno ha convinto il web, che nota però la maggiore lunghezza della puntate: i concorrenti e i giudici

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

È tempo di MasterChef Italia. Archiviata l’ultima edizione di X Factor, infatti, ieri giovedì 11 dicembre 2025 su Sky Uno è ufficialmente inizia la 15esima stagione del talent show culinario. Alla giuria i confermatissimi Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri (affiancati da Chiara Pavan); ai fornelli tantissimi nuovi aspiranti concorrenti. Scopriamo cos’è successo nella prima puntata e tutti i dettagli.

Masterchef Italia 15, la prima puntata: il debutto

Ieri giovedì 11 dicembre 2025 in prima serata su Sky Uno è andato in scena il tanto atteso debutto della nuova stagione di MasterChef Italia. La 15esima edizione del talent show ha confermato il trend degli ultimi anni, con dei Live Cooking sempre più intensi e concorrenti di un livello sempre più alto a contendersi l’agognato grembiule per entrare nella cucina di MasterChef. I giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri si sono infatti trovati spesso (e volentieri) in difficoltà. Tra i migliori nuovi aspiranti chef ci saranno Matteo, Yolanda, Carlotta e soprattutto Niccolò, applauditissimo sui social, ma anche il 92enne Luciano, che settimana prossima dovrà affrontare il Creative Test.

La reazione dei social: gli applausi per i concorrenti e il ‘problema’ dell’orario

La prima puntata che ha segnato l’esordio della 15esima edizione di MasterChef Italia è stata ovviamente seguitissima anche sui social, dove in tantissimi aspettavano il ritorno del cooking show di Sky. Come anticipato, a stupire è stata ancora una volta l’elevata qualità dei concorrenti. "E bravo Niccolò, mi sa che qui abbiamo un concorrente da finale", "Vabbè raga insomma il vincitore é Matteo penso sia chiaro" si legge sui social, e ancora: "Boh raga alcuni grembiuli bianchi per me sono assurdi", "Dai che questa edizione forse promette bene mi sono piaciute queste prime due puntate", "È vero che spesso i concorrenti sono l’opposto di quello che sembrano alle selezioni ma io esco molto soddisfatto da questa prima doppia, mi sembra ci siano dei bei personaggi e che sia un enorme passo avanti dalla noiossisima 14". "Raga sta edizione spaccherà, me lo sento", "Un caotico delirio queste prime due puntate, chissà cosa ci aspetta la prossima settimana". Agli spettatori, tuttavia, non è certo sfuggita la maggiore durata degli episodi. Rispetto ai debutti delle passate stagioni, infatti, MasterChef è andato particolarmente lungo e ben oltre la prima serata: "Ma da quando vanno così lunghi alle prime puntate scusate di solito per le 23:30 massimo chiudevano tutto com’è che siamo ancora qua a mezzanotte a cantare Romagna mia canzoni calabresi canzoni brasiliane", "A che ora finisce? Io ho sonno".

Programmi

