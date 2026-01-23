Masterchef, recap 22 gennaio: sorpresa per l'eliminato, Dounia riesce nell'impossibile e conquista tutto
Una serata piena di colpi di scena, ospiti d’eccezione e una eliminazione inverte la rotta delle precedenti. Ecco cosa è successo nell'ultima puntata di Masterchef.
-
1/6
Il meglio della nuova puntata di Masterchef
La puntata di MasterChef Italia andata in onda giovedì 22 gennaio ha condensato in poche ore alcuni dei momenti più significativi di questa edizione, tra una prova in esterna mai vista prima, il ritorno di una chef molto amata, ospiti di peso e un verdetto finale che ha lasciato il segno. Con dodici concorrenti ancora in gara e la Top Ten ormai vicinissima, ogni scelta dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri è diventata decisiva.
-
2/6
Una Top 12 pronta a giocarsi tutto
La serata si è aperta con dodici aspiranti cuochi ancora in corsa, un gruppo eterogeneo composto da Carlotta, Jonny, Dorella, Dounia, Irene, Iolanda, Franco e Niccolò hanno condiviso la Masterclass con i tre Matteo ancora in gara (Teo, Rinaldi e Li) e con Alessandro.
-
3/6
La prova in esterna allo Juventus Stadium con tante star
Per la prima volta nella storia italiana del programma, MasterChef Italia ha lasciato la cucina per approdare allo Juventus Stadium. Qui i concorrenti hanno cucinato per nomi simbolo del mondo bianconero come Giorgio Chiellini, Sergio Brio, Sara Gama, Gianluca Pessotto e Cristina Chiabotto, oltre a un gruppo di tifosi storici. Una prova ad altissima tensione, che ha visto soccombere Matteo Rinaldi, Matteo Li, Niccolò, Dorella e Carlotta, spediti al Pressure Test insieme a Franco e Teo.
-
4/6
Il ritorno di Chiara Pavan e la Green Mystery Box
In Masterclass è tornata la chef Chiara Pavan per la seconda Green Mystery Box, una prova che ha messo alla prova non solo la tecnica, ma anche la gestione del tempo. La particolarità è stata la presenza della chef ai fornelli insieme ai concorrenti, elemento che ha creato non pochi grattacapi. A brillare sono stati Teo, Matteo Rinaldi e Dounia, con quest’ultima capace di conquistare sia la Golden Pin che la Green Pin.
-
5/6
L’Invention Test con Frassica e Casci Ceccacci
L’Invention Test ha portato i concorrenti nel mondo della panificazione e dei panini gourmet grazie allo chef Alessandro Frassica e alla panificatrice Francesca Casci Ceccacci. Irene, Carlotta e Matteo Rinaldi si sono distinti, ma a vincere la prova è stato proprio Matteo Rinaldi, mentre Teo ha chiuso all’ultimo posto. Un risultato inatteso che sembrava segnare la sua eliminazione immediata, evitata solo grazie all’assegnazione del grembiule nero.
-
6/6
L’eliminazione di Franco e il verdetto dei giudici
Il Pressure Test finale ha ristretto il cerchio, fino alla decisione definitiva dei giudici. A dover lasciare le cucine di MasterChef Italia è stato Franco, protagonista di un percorso combattivo ma non sufficiente per superare l’ultima prova. Un’eliminazione che riduce ulteriormente il gruppo, in controtendenza alle precedenti eliminazioni da due.
