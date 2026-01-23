Una serata piena di colpi di scena, ospiti d’eccezione e una eliminazione inverte la rotta delle precedenti. Ecco cosa è successo nell'ultima puntata di Masterchef.

Immagini concesse da Sky 1 /6 Il meglio della nuova puntata di Masterchef La puntata di MasterChef Italia andata in onda giovedì 22 gennaio ha condensato in poche ore alcuni dei momenti più significativi di questa edizione, tra una prova in esterna mai vista prima, il ritorno di una chef molto amata, ospiti di peso e un verdetto finale che ha lasciato il segno. Con dodici concorrenti ancora in gara e la Top Ten ormai vicinissima, ogni scelta dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri è diventata decisiva.

Immagini concesse da Sky 2 /6 Una Top 12 pronta a giocarsi tutto La serata si è aperta con dodici aspiranti cuochi ancora in corsa, un gruppo eterogeneo composto da Carlotta, Jonny, Dorella, Dounia, Irene, Iolanda, Franco e Niccolò hanno condiviso la Masterclass con i tre Matteo ancora in gara (Teo, Rinaldi e Li) e con Alessandro.

Immagini concesse da Sky 3 /6 La prova in esterna allo Juventus Stadium con tante star Per la prima volta nella storia italiana del programma, MasterChef Italia ha lasciato la cucina per approdare allo Juventus Stadium. Qui i concorrenti hanno cucinato per nomi simbolo del mondo bianconero come Giorgio Chiellini, Sergio Brio, Sara Gama, Gianluca Pessotto e Cristina Chiabotto, oltre a un gruppo di tifosi storici. Una prova ad altissima tensione, che ha visto soccombere Matteo Rinaldi, Matteo Li, Niccolò, Dorella e Carlotta, spediti al Pressure Test insieme a Franco e Teo.

Immagini concesse da Sky 4 /6 Il ritorno di Chiara Pavan e la Green Mystery Box In Masterclass è tornata la chef Chiara Pavan per la seconda Green Mystery Box, una prova che ha messo alla prova non solo la tecnica, ma anche la gestione del tempo. La particolarità è stata la presenza della chef ai fornelli insieme ai concorrenti, elemento che ha creato non pochi grattacapi. A brillare sono stati Teo, Matteo Rinaldi e Dounia, con quest’ultima capace di conquistare sia la Golden Pin che la Green Pin.

Immagini concesse da Sky 5 /6 L’Invention Test con Frassica e Casci Ceccacci L’Invention Test ha portato i concorrenti nel mondo della panificazione e dei panini gourmet grazie allo chef Alessandro Frassica e alla panificatrice Francesca Casci Ceccacci. Irene, Carlotta e Matteo Rinaldi si sono distinti, ma a vincere la prova è stato proprio Matteo Rinaldi, mentre Teo ha chiuso all’ultimo posto. Un risultato inatteso che sembrava segnare la sua eliminazione immediata, evitata solo grazie all’assegnazione del grembiule nero.