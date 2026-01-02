Cosa è successo nell'ultima puntata di Masterchef? Ecco un ripasso veloce, tra concorrenti eliminati, situazione in gara, attriti e scelte che fanno discutere.

Sky.it 1 /7 Il ritorno in Masterclass e una gara che cambia passo La puntata di MasterChef trasmessa a Capodanno segna un passaggio netto all’interno del percorso degli aspiranti cuochi, che tornano finalmente a confrontarsi nella Masterclass dopo la fase delle selezioni. Con 18 concorrenti ancora in gara, l’impressione è quella di un equilibrio solo apparente: la competizione si fa più compatta e ogni prova assume un peso diverso, mentre iniziano a emergere in modo più chiaro dinamiche, personalità e tensioni destinate a incidere sul prosieguo del programma.

Sky.it 2 /7 La Green Mystery Box e il tema della sostenibilità Ad aprire l’episodio è la Green Mystery Box affidata alla chef Chiara Pavan, già incontrata dai concorrenti nelle fasi iniziali. La prova, costruita attorno al concetto di sostenibilità, impone scelte precise e ragionate, portando i cuochi a confrontarsi non solo con la tecnica ma anche con l’approccio agli ingredienti. Un banco di prova trasversale, che mette in luce differenze di metodo e di visione all’interno della Masterclass.

Sky.it 3 /7 Matteo Lee, Golden Pin e Green Pin Matteo Lee continua a distinguersi all’interno della Masterclass, passando in breve tempo da concorrente dal racconto personale molto forte a punto di riferimento della gara. Con la Golden Pin già appuntata sul grembiule, conquista anche la Green Pin assegnata da Chiara Pavan. Quando chef Locatelli gli chiede se si senta forte, risponde con misura: "Sono stato bravo in due prove". Al pressure test perde lo scudo della Golden Pin, ma affronta il momento senza esitazioni.

Sky.it 4 /7 Carlotta è la concorrente più discussa Carlotta emerge come una delle figure più divisive della puntata, con commenti che colpiscono in particolare alcuni compagni di gara. Prima prende di mira gli uomini, sostenendo che tra i migliori vengano scelti sempre loro, poi reagisce apertamente alla difficoltà di Dounia, costretta a salvarsi sacrificando la Golden Pin. Un atteggiamento che alimenta le tensioni interne.

Sky.it 5 /7 La prova in esterna e il ruolo decisivo di Iolanda Arriva la prova in esterna, che vede Iolanda nel ruolo di capitana. Nonostante le difficoltà e le critiche ricevute durante la sfida, la sua squadra riesce a imporsi. Il risultato finale ribalta le aspettative iniziali e, una volta rientrati in Masterclass, costringe anche i più critici a riconoscere l’esito della prova, soprattutto quando a Iolanda viene affidata una scelta delicata.

Sky.it 6 /7 Dorella, Cannavacciuolo e il richiamo in Masterclass Nel corso della puntata, Dorella finisce al centro dell’attenzione per una serie di siparietti che coinvolgono direttamente chef Antonino Cannavacciuolo. Tra una battuta, una risata che non passano inosservate, la situazione resta leggera e spiritosa. Poco dopo, però, in Masterclass arriva anche un richiamo da parte di chef Barbieri, che la invita a parlare meno e a concentrarsi di più sul lavoro. Un contrasto evidente tra esuberanza verbale e rendimento in cucina, che resta comunque giudicato non negativo.