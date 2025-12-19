Masterchef, ovazione per chef Chiara Pavan e rivolta contro Dorella: “Non ti devi permettere”. Cosa è successo Dopo l'esordio della nuova edizione la scorsa settimana, nella seconda puntata di Masterchef non sono mancate tensioni: ecco tutto ciò che è successo ieri sera.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La quindicesima edizione di MasterChef Italia, su Sky Uno è ufficialmente iniziata e, ieri sera, giovedì 18 dicembre, è andata in onda la seconda puntata che ha svelato ufficialmente i 20 concorrenti che entreranno nella tanto ambita Masterclass. Durante il creativity test che ha chiuso le selezioni, ci sono stati dei momenti di tensione, come quello tra Dorella Del Giudice e Iolanda Marinho, due donne con storie di vita complesse, si sono trovate ai ferri corti davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Masterchef 15, cos’è successo nella puntata di ieri (18 dicembre 2025)

Nella seconda puntata di MasterChef 15 si sono chiusi gli ultimi provini con la sfida tra i 17 aspiranti con il grembiule grigio, i quali hanno affrontato i Creative Test, prove basate su fantasia, colore e creatività, che hanno dato l’ultima possibilità di convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, sotto lo sguardo della chef stellata Chiara Pavan. Tra prove, errori e giudizi ribaltati, sono i venti concorrenti hanno conquistato l’accesso alla Masterclass. Tra quelli che hanno sorpreso di più vi sono: Matteo, apprezzato da Cannavacciuolo come il tipo di persona ideale per la sua brigata, e Gaetano, architetto viaggiatore che decide di dedicarsi al food; il suo tonno scottato con salsa al limone e zafferano convince i giudici. Georgina, italiana che vive in Inghilterra e nipote di un ristoratore stellato, ottiene il sì di Cannavacciuolo dopo la seconda prova. Irene, inizialmente deludente per Pavan, viene salvata grazie alla determinazione mostrata durante il test creativo.

Dounia convince con un uovo in camicia, mentre Luciano, 92enne, non riesce a soddisfare il giudice. Jonny conquista il secondo grembiule bianco del turno. Simone e Hans vengono eliminati, mentre Antonio entra in masterclass grazie alle sue capesante, sebbene con poca salsa. Matteo ottiene il grembiule grazie a un’anatra con arancia caramellata, Sofia commette troppi errori, e Jolanda si aggiudica l’accesso nonostante lo sfogo del pubblico durante la presentazione del piatto. Infine, alcuni concorrenti cucinano un piatto extra con la ricciola cruda: Franco e Piponzio riescono a conquistare il sì, mentre Emma e Jessica non riescono a completare la prova.

Masterchef, chi sono i venti spiranti chef

Di seguito, l’elenco dei venti spiranti chef ufficialmente in gara:

Alessandro

Antonio

Carlotta

Dorella

Dounia

Eros

Franco

Gaetano

Georgina

Giuliana

Iolanda

Irene

Jonny

Katia

Matteo C.

Matteo L.

Matteo R.

Niccolò

Piponzio

Vittoria

I momenti salienti della seconda puntata di Masterchef: lo scontro tra Dorella e Iolanda

Nel corso della puntata c’è stato un momento di tensione particolare. Dorella Del Giudice, 57 anni di Taranto, e Iolanda Marinho, 56 anni, brasiliana trapiantata a Rende, si sono scontrate davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli già alla prima puntata di MasterChef Italia. La lite è scoppiata quando Iolanda ha presentato il suo piatto, spiegandolo in modo molto dettagliato: Dorella ha commentato nello spazio confessioni, "Ha cominciato dal medioevo per spiegare l’anatra. È logorroica". Il conflitto è aumentato quando Dorella ha presentato il proprio piatto e Iolanda ha continuato a parlare, sovrapponendosi. Bruno Barbieri ha allora chiesto a Dorella: "Dorella, cosa c’è?", rimproverando Iolanda con fermezza: "Nel rispetto della tua forse possibile compagna, tu ascolti". Dorella ha risposto senza filtri: "È troppo, mi infastidisce", ricevendo la replica netta del giudice: "Già la parola mi infastidisce non va bene. Non devi dire niente".

In merito a questa lite, sono state tante le persone che hanno commentato sui social: "Cioè è ovvio che non tutti ti possono stare simpatici, ma la scenata di Dorella davvero da maleducata."; "Dorella LISTA NERA SUBITO NON TI DEVI PERMETTERE."; "Abbiamo trovato l’antipatica dell’edizione."; "Dorella simpatica come lo spigolo del comodino."; "DORELLA FUORI."; "Dorella però anche meno eh."

Ovazione per Chiara Pavan e i social si scatenano

Altro momento clou riguarda Chiara Pavan, giudice speciale di questa fase, la quale ha conquistato i riflettori sui social. Il suo ruolo nel Creative Test, dove ha sostenuto i colleghi e ha preso parte attivamente alle scelte più complesse, ha entusiasmato il pubblico. Sul web non sono mancate le richieste di vederla diventare un giudice stabile del programma e altri commenti: "Non vorrei portare sfortuna, ma per il momento mi sembra che abbiamo in mano un cast davvero davvero pazzesco."; "Petizione per avere Chiara Pavan come giudice fissa dalla prossima edizione."; "Chiara Pavan sarebbe un quarto giudice perfetto."

