Chi è Matteo Canzi, vincitore di Masterchef 15: il sogno 'alla Cannavacciuolo', il nuovo lavoro e il premio ricchissimo Chi ha vinto masterchef 2026? Teo Canzi trionfa nella finale mozzafiato del 5 marzo e diventa il nuovo re della cucina italiana in Tv. Ecco chi è e come è andata.

La quindicesima edizione di MasterChef Italia si è conclusa con una finale intensa e ricca di colpi di scena. A conquistare il titolo è stato Matteo Canzi, per tutti Teo, che ha convinto i giudici con una cucina personale, tecnica e fortemente identitaria.

Dopo settimane di prove durissime, il concorrente brianzolo è riuscito a imporsi sugli altri finalisti portando in tavola un menù capace di raccontare la sua storia e il suo percorso. Il successo gli ha garantito anche un premio molto ambito: 100 mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette con Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. La finale, inizialmente prevista per il 26 febbraio, è andata in onda ieri sera – giovedì 5 marzo 2026, dopo un rinvio deciso per evitare la sovrapposizione con il Festival di Sanremo. Scopriamo chi è il vincitore e com’è andata l’ultima tappa dell’edizione 2026 del coocking show di casa Sky.

MasterChef 2026, cosa è successo nella finale del 5 marzo

L’ultima puntata della quindicesima edizione di MasterChef Italia, trasmessa il 5 marzo 2026, ha visto sfidarsi quattro concorrenti: Teo Canzi, Carlotta, Dounia e Matteo Rinaldi. A guidare la gara, come sempre, i tre giudici storici del programma: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La prima prova è stata una Mystery Box con ospite lo chef stellato Norbert Niederkofler, che ha messo alla prova i finalisti con ingredienti insoliti e tecniche complesse. Il migliore della prova è stato Matteo Rinaldi, che ha ottenuto un vantaggio per l’Invention Test successivo. In questa sfida, Carlotta è riuscita a imporsi, mentre Dounia è stata eliminata, fermandosi a un passo dalla finalissima.

Così, a contendersi la vittoria sono rimasti Teo Canzi e Carlotta Bertin, pronti a sfidarsi con un menù degustazione completo. Teo ha presentato "Tutto di me", un percorso gastronomico personale composto da:

Amuse-bouche : Fretta viola, petali di gigli di San Giuseppe laccati con crema di prugne e pistilli naturali.

: Fretta viola, petali di gigli di San Giuseppe laccati con crema di prugne e pistilli naturali. Antipasto : Chawanmushi in brodo dashi con giardiniera croccante e carota tornita ripassata in carbone vegetale.

: Chawanmushi in brodo dashi con giardiniera croccante e carota tornita ripassata in carbone vegetale. Primo : Confronto, risotto alla zucca con pesce gatto affumicato e crema di porcini, fragoline essiccate.

: Confronto, risotto alla zucca con pesce gatto affumicato e crema di porcini, fragoline essiccate. Secondo : Il coraggio di cambiare, coscia e petto di piccione con purea di topinambour e patate, tarassaco spadellato e gastrique al Porto rosso.

: Il coraggio di cambiare, coscia e petto di piccione con purea di topinambour e patate, tarassaco spadellato e gastrique al Porto rosso. Dolce: La ciliegina sulla torta, semifreddo di yogurt e mascarpone con cuore di ciliegia marinata, picciolo di cioccolato e glassa di ciliegie e Porto.

Carlotta ha risposto con un menu altrettanto articolato:

Amuse-bouche : Giglio in pastella, gigli di San Giuseppe ripieni di ricotta di capra e timo con insalata di cetrioli marinati.

: Giglio in pastella, gigli di San Giuseppe ripieni di ricotta di capra e timo con insalata di cetrioli marinati. Antipasto : Illusione, panzanella sotto forma di pomodoro con cetrioli, cipolle di Tropea e aceto balsamico su acqua di pomodoro aromatizzata.

: Illusione, panzanella sotto forma di pomodoro con cetrioli, cipolle di Tropea e aceto balsamico su acqua di pomodoro aromatizzata. Primo : Vitimi, cappelletti di bleu di capra su salsa di carote e peperoni di Carmagnola con zest di cipolla rossa e germogli di pisello.

: Vitimi, cappelletti di bleu di capra su salsa di carote e peperoni di Carmagnola con zest di cipolla rossa e germogli di pisello. Secondo : Umami selvatico, filetto di cinghiale con salsa alla barbabietola e bieta in doppia consistenza.

: Umami selvatico, filetto di cinghiale con salsa alla barbabietola e bieta in doppia consistenza. Dolce: Sottovoce, lingotto di cioccolato fondente ripieno di crema semifredda al mascarpone, sciroppo di sambuco e spuma al caffè.

Al termine della degustazione, i giudici hanno decretato il vincitore. Come ha sottolineato Chef Barbieri durante la proclamazione:

"Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma"

Poco dopo è arrivato l’annuncio ufficiale: il vincitore di MasterChef Italia 2026 è Teo.

Le parole di Teo dopo la vittoria

Subito dopo il trionfo, Teo ha raccontato quanto il percorso nel programma sia stato duro, ma anche fondamentale per la sua crescita personale. "MasterChef mi ha devastato psicologicamente ma mi ha anche reso la persona che sono ora", ha spiegato il vincitore. Tra i momenti più difficili del suo cammino nel programma, ha ricordato soprattutto l’inizio del suo percorso nel reality: "La prima settimana è stata pesantissima. Ho rischiato di uscire per il pane ed è stato uno shock". La svolta, secondo lui, è arrivata durante una delle esterne più importanti della stagione: quella nel ristorante dello chef Giancarlo Perbellini. "Lì ho capito che potevo davvero stare in questa cucina", ha raccontato. Tra i piatti della finale, quello a cui è più legato resta il risotto: "Il risotto con il pesce gatto è uno dei piatti che mi rappresenta di più". Il pensiero più emozionato è andato alla famiglia: "Dedico questa vittoria ai miei genitori e alla nonna Egidia, con cui ho iniziato a cucinare". Guardando al futuro, dopo Masterchef Teo ha le idee chiare: "Non voglio diventare un influencer, anche se sarei stupido a non cavalcare la spinta dei social. Voglio fare il cuoco, voglio studiare ancora e fare la gavetta. Il mio sogno è aprire un ristorante tutto mio, ma a tempo debito, perché se si apre troppo presto ci si brucia. Mi piacerebbe un percorso come quello di Cannavacciuolo".

Teo Canzi, chi è il vincitore di MasterChef

Matteo "Teo" Canzi, 24 anni, è originario della Brianza e vive a Molgora, in provincia di Lecco. Prima di partecipare a MasterChef Italia stava seguendo un percorso universitario in Economia e Digital Marketing, studi che oggi intende mettere a frutto anche per gestire in maniera oculata il premio di 100.000 euro conquistato con la vittoria, cercando di investirlo e farlo crescere.

La passione di Teo per la cucina nasce fin da piccolo, accanto alla nonna Egidia, 95 anni, figura di riferimento che lo ha introdotto al mondo dei fornelli e gli ha trasmesso l’amore per la sperimentazione e i sapori autentici. Il legame con la famiglia è forte: dopo un iniziale scetticismo dei genitori riguardo alla scelta di lasciare il percorso magistrale, oggi lo sostengono pienamente nella sua carriera culinaria. "Adesso sanno che cucinare è il mio scopo di vita e sono con me – ha detto Teo – per un po’ di tempo è stato difficile capirsi. Non volevano che lasciassi il corso di laurea magistrale in Digital marketing a cui ero iscritto, poi si sono ricreduti". Accanto a lui c’è anche la fidanzata Elena, che lo ha seguito con entusiasmo durante tutta l’esperienza televisiva e con cui condivide momenti di musica e cucina, tra pianoforte e sperimentazioni gastronomiche.

Dopo la vittoria a Masterchef, Teo ha in programma di frequentare il prestigioso corso di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, uno dei centri più rinomati per la formazione gastronomica, come primo passo concreto verso la sua aspirazione: diventare chef professionista, specializzarsi come private chef e, in futuro, aprire un proprio ristorante dove raccontare la sua cucina e la sua storia.

