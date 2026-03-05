Masterchef 2026, (finalmente) la finale: anticipazioni, ospiti, favoriti e il premio ricchissimo al vincitore La finale di MasterChef 15 va in onda il 5 marzo su Sky: quattro concorrenti in gara, ospiti stellati e un ricco premio per chi conquisterà il titolo.

L’attesa è finita: la finale di MasterChef Italia 15 va finalmente in onda stasera, 5 marzo 2026. L’ultimo appuntamento del cooking show di Sky arriva con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto: la puntata decisiva, infatti, originariamente in programma per giovedì scorso, è stata rinviata per evitare la concorrenza del Festival di Sanremo 2026 e rimpiazzata con uno speciale dedicato alle storie dei finalisti. Adesso però è davvero il momento della verità. Dopo mesi di sfide tra Mystery Box, Invention Test e Pressure Test, quattro aspiranti chef sono pronti a contendersi il titolo davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

MasterChef 15, stasera la finale: chi sono i finalisti

La finale di MasterChef 15 viene trasmessa giovedì 5 marzo dalle 21.15 su Sky Uno, con possibilità di seguirla anche in streaming su NOW. L’episodio sarà disponibile anche on demand e su Sky Go per chi preferisce recuperarlo successivamente. Tra i favoriti c’è Carlotta, 25 anni, originaria della provincia di Biella. È stata una delle grandi sorprese di questa edizione: ha conquistato ben quattro Mystery Box e ottenuto sia una Golden Pin che una Green Pin. Attualmente è disoccupata, ma sogna di trasformare la passione per la cucina in un vero lavoro.

In gara troviamo anche Dounia, 28 anni, OSS di origini marocchine che vive a Bassano del Grappa. Tra i finalisti c’è poi Matteo Rinaldi, graphic designer di 28 anni della provincia di Bergamo. Il suo sogno è aprire una bakery in stile francese e durante il programma ha dimostrato grande tecnica, vincendo prove importanti come l’Invention Test dedicato alla panificazione. Completa il gruppo Matteo C., detto Teo, studente di International Marketing di 23 anni. Ha partecipato al programma nonostante la contrarietà dei genitori e sogna di diventare private chef. Nel suo percorso ha conquistato due Golden Pin e superato numerosi Pressure Test.

Anticipazioni finale MasterChef: prove e ospiti della puntata

La finale non sarà una semplice gara in studio. I concorrenti dovranno affrontare una prova speciale in alta montagna, nel ristorante Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico. Ad accoglierli ci sarà lo chef Norbert Niederkofler, tre stelle Michelin e una stella verde. I finalisti dovranno confrontarsi con una Mystery Box particolarmente complessa ispirata alla filosofia "Cook the Mountain", basata su ingredienti e tecniche legate al territorio alpino.

Superata questa prima fase, i concorrenti affronteranno l’Invention Test decisivo che determinerà chi potrà accedere alla sfida più attesa: la presentazione del proprio menù degustazione completo. Ogni aspirante chef dovrà raccontare la propria identità culinaria attraverso più portate. I giudici assaggeranno ogni piatto con grande attenzione prima di decidere il nome del vincitore.

Quanto vince il vincitore di MasterChef 2026

Oltre alla gloria e al titolo di quindicesimo MasterChef italiano, il vincitore porterà a casa anche un premio importante.

Il primo classificato riceverà 100 mila euro in gettoni d’oro, ma non è tutto. Avrà anche la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con Baldini+Castoldi e di frequentare un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

