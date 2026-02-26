MasterChef 15 fugge da Sanremo, finale rimandata per non scontrarsi col Festival: quando va in onda ora
Sanremo 2026 fa slittare l'ultima puntata di Masterchef 15, Sky cambia programma: stasera puntata speciale sulle storie dei finalisti. Cosa vedremo.
Evidentemente la cucina può attendere, ma l’Ariston no. La finale di MasterChef Italia 15, inizialmente prevista per giovedì 26 febbraio 2026, è stata ufficialmente rinviata per evitare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo 2026. Una decisione che, se da un lato ha spiazzato i fan più impazienti, dall’altro appare perfettamente tener conto delle dinamiche televisive italiane.
MasterChef 15, finale rimandata: la decisione di Sky per evitare Sanremo 2026
La comunicazione è arrivata direttamente dai canali ufficiali del programma, con un messaggio ironico: durante la settimana di Sanremo: "Sappiamo che la vostra priorità sarà cantare". Poche parole, sufficienti a spiegare una scelta che non ha nulla di improvvisato. La finale della quindicesima edizione non andrà quindi in onda il 26 febbraio, ma slitterà di una settimana. Il Festival di Sanremo d’altronde monopolizza l’attenzione televisiva da martedì a sabato, con share che nelle serate centrali superano spesso il 60%. In un contesto simile, collocare un appuntamento cruciale come la finale sarebbe stato un rischio evidente. Meglio preservare l’evento più atteso della stagione piuttosto che sacrificarlo.
Una stagione in crescita che merita il suo spazio
Il paradosso è che MasterChef Italia arriva a questo rinvio da una posizione di forza. La semifinale del 19 febbraio ha registrato 913mila spettatori medi con il 4,3% di share, segnando il miglior risultato stagionale e il più alto delle ultime cinque edizioni per un penultimo appuntamento. Il primo episodio della serata ha sfiorato il milione di spettatori, mentre il secondo ha chiuso con un ulteriore incremento percentuale. Nei sette giorni successivi, gli episodi precedenti hanno raggiunto una media complessiva di oltre due milioni di spettatori. Numeri che raccontano una crescita significativa, sia in termini di pubblico sia di coinvolgimento online.
MasterChef: la nuova data della finale e lo speciale del 26 febbraio
Per scoprire chi vincerà la quindicesima edizione bisognerà attendere giovedì 5 marzo 2026, sempre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e Sky Go. Uno slittamento di solo una settimana, sufficiente però a riportare il programma in una collocazione meno affollata. Al posto della finale, il 26 febbraio andrà in onda uno speciale intitolato MasterChef Italia: 4 storie per la finale, dedicato ai quattro concorrenti rimasti in gara. La puntata ripercorrerà il loro percorso tra prove iconiche, errori, evoluzioni tecniche e momenti chiave della stagione.
Sanremo 2026: l’effetto domino sui palinsesti
La scelta di rinviare la finale si inserisce in un ridisegno più ampio dei palinsesti. Anche altre produzioni hanno evitato la controprogrammazione diretta durante la settimana del Festival di Sanremo. La serie Tv Don Matteo 15, ad esempio, slitta di una settimana, mentre in access prime time Rai 1 Affari Tuoi lascierà spazio al PrimaFestival per tutta la settimana. Sanremo continua così a essere l’unico grande spettacolo capace di ridisegnare interi palinsesti. Una settimana in cui l’attenzione collettiva si concentra quasi esclusivamente sull’Ariston.
