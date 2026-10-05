Massimo Ranieri, tutta la verità sulla sua infanzia e sulla carriera: "Volevo fare il pugile, mio padre ebbe un mancamento" Dall'infanzia nella povertà a Napoli al successo con Rose Rosse, passando per il contratto firmato da bambino, la crisi che lo portò a fermarsi e il trionfo di Perdere l'amore.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Massimo Ranieri ha scelto di guardarsi indietro e di raccontare senza troppi filtri il percorso che lo ha portato dai vicoli di Napoli ai palcoscenici più importanti. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’artista parte dal suo rapporto con il tempo, tema centrale anche del suo nuovo brano Il giorno prima, per poi riaprire capitoli molto personali della propria storia, dall’infanzia segnata dalle difficoltà economiche fino agli anni della consacrazione.

Massimo Ranieri e l’infanzia difficile a Napoli

Prima della fama, delle tournée e dei grandi teatri, c’è stata una casa di Napoli condivisa con una famiglia numerosa e una quotidianità in cui anche le necessità più elementari potevano diventare un problema: "Eravamo sei figli e i nostri genitori, tutti in una sola stanza: una stanza e un cesso, non un bagno", ha ricordato Ranieri, spiegando quanto fosse complicata la situazione economica della sua famiglia: "I soldi non bastavano mai, si contavano quelli per il pane e l’olio", ha raccontato, restituendo l’immagine di un’infanzia molto lontana da quella che avrebbe avuto pochi anni dopo. La scuola si interrompe dopo la quinta elementare, anche per la necessità di contribuire alle entrate familiari. Eppure Ranieri non considera quella scelta soltanto come una privazione: "Forse è stato giusto. Magari avrei preso un diploma e sarei entrato in qualche posto pubblico. Invece ho cantato e recitato davanti a milioni di persone".

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La voce come occasione di riscatto

Da ragazzo, però, il sogno era completamente diverso: "Volevo fare il pugile da grande. Ma questa voce è stata un dono di Dio, l’arma del mio riscatto", ha spiegato. La svolta arriva prestissimo, quando qualcuno si accorge delle sue capacità e lo introduce nel mondo della musica.

Il primo contratto rappresenta un momento che Ranieri ricorda ancora con grande emozione. Al padre vengono consegnate 200.000 lire, una cifra enorme per la famiglia dell’epoca: "Pover’uomo, ebbe un mancamento, non aveva mai visto tutti quei soldi in vita sua. Li mise in tasca e non tolse mai la mano da lì fino a casa, aveva paura ce li rubassero. Mamma non voleva cantassi ma lui sì", ha raccontato.

Dal successo alla scelta di fermarsi

Il resto della storia passa attraverso le prime apparizioni televisive, Canzonissima, Cantagiro e il Festival di Sanremo, fino alla canzone destinata a cambiare definitivamente la sua carriera. Rose Rosse diventa un successo enorme e trasforma Ranieri in uno dei volti più popolari dello spettacolo italiano.

Ma proprio quando la sua carriera sembra inarrestabile, nel 1975 arriva una decisione inattesa: "Stavo male, mi sembrava che la musica mi stesse stretta", ha confessato, spiegando di aver scelto di fermarsi nonostante il successo. Quella crisi lo conduce verso il teatro, un universo nel quale trova nuovi maestri e una diversa dimensione artistica.

Il ritorno e quella frase di Garinei

Nel 1988 arriva il trionfo con Perdere l’amore, ma anche allora Ranieri sorprende tutti scegliendo di non inseguire il guadagno immediato. Dopo la vittoria, infatti, rifiuta una tournée da un miliardo per tornare a teatro. A convincerlo ancora di più è una frase di Pietro Garinei: "Sai perché ti ho fatto andare? Perché Modugno nel 1958 interruppe le recite proprio di Rinaldo in campo e vinse con Volare. Tu, trent’anni dopo hai fatto la stessa cosa. Io lo sentivo". Un episodio che, ancora oggi, racconta la libertà con cui Ranieri ha affrontato le svolte più importanti della sua carriera. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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