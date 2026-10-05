Massimo Ranieri, tutta la verità sulla sua infanzia e sulla carriera: "Volevo fare il pugile, mio padre ebbe un mancamento"
Dall'infanzia nella povertà a Napoli al successo con Rose Rosse, passando per il contratto firmato da bambino, la crisi che lo portò a fermarsi e il trionfo di Perdere l'amore.
Massimo Ranieri ha scelto di guardarsi indietro e di raccontare senza troppi filtri il percorso che lo ha portato dai vicoli di Napoli ai palcoscenici più importanti. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’artista parte dal suo rapporto con il tempo, tema centrale anche del suo nuovo brano Il giorno prima, per poi riaprire capitoli molto personali della propria storia, dall’infanzia segnata dalle difficoltà economiche fino agli anni della consacrazione.
Massimo Ranieri e l’infanzia difficile a Napoli
Prima della fama, delle tournée e dei grandi teatri, c’è stata una casa di Napoli condivisa con una famiglia numerosa e una quotidianità in cui anche le necessità più elementari potevano diventare un problema: "Eravamo sei figli e i nostri genitori, tutti in una sola stanza: una stanza e un cesso, non un bagno", ha ricordato Ranieri, spiegando quanto fosse complicata la situazione economica della sua famiglia: "I soldi non bastavano mai, si contavano quelli per il pane e l’olio", ha raccontato, restituendo l’immagine di un’infanzia molto lontana da quella che avrebbe avuto pochi anni dopo. La scuola si interrompe dopo la quinta elementare, anche per la necessità di contribuire alle entrate familiari. Eppure Ranieri non considera quella scelta soltanto come una privazione: "Forse è stato giusto. Magari avrei preso un diploma e sarei entrato in qualche posto pubblico. Invece ho cantato e recitato davanti a milioni di persone".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La voce come occasione di riscatto
Da ragazzo, però, il sogno era completamente diverso: "Volevo fare il pugile da grande. Ma questa voce è stata un dono di Dio, l’arma del mio riscatto", ha spiegato. La svolta arriva prestissimo, quando qualcuno si accorge delle sue capacità e lo introduce nel mondo della musica.
Il primo contratto rappresenta un momento che Ranieri ricorda ancora con grande emozione. Al padre vengono consegnate 200.000 lire, una cifra enorme per la famiglia dell’epoca: "Pover’uomo, ebbe un mancamento, non aveva mai visto tutti quei soldi in vita sua. Li mise in tasca e non tolse mai la mano da lì fino a casa, aveva paura ce li rubassero. Mamma non voleva cantassi ma lui sì", ha raccontato.
Dal successo alla scelta di fermarsi
Il resto della storia passa attraverso le prime apparizioni televisive, Canzonissima, Cantagiro e il Festival di Sanremo, fino alla canzone destinata a cambiare definitivamente la sua carriera. Rose Rosse diventa un successo enorme e trasforma Ranieri in uno dei volti più popolari dello spettacolo italiano.
Ma proprio quando la sua carriera sembra inarrestabile, nel 1975 arriva una decisione inattesa: "Stavo male, mi sembrava che la musica mi stesse stretta", ha confessato, spiegando di aver scelto di fermarsi nonostante il successo. Quella crisi lo conduce verso il teatro, un universo nel quale trova nuovi maestri e una diversa dimensione artistica.
Il ritorno e quella frase di Garinei
Nel 1988 arriva il trionfo con Perdere l’amore, ma anche allora Ranieri sorprende tutti scegliendo di non inseguire il guadagno immediato. Dopo la vittoria, infatti, rifiuta una tournée da un miliardo per tornare a teatro. A convincerlo ancora di più è una frase di Pietro Garinei: "Sai perché ti ho fatto andare? Perché Modugno nel 1958 interruppe le recite proprio di Rinaldo in campo e vinse con Volare. Tu, trent’anni dopo hai fatto la stessa cosa. Io lo sentivo". Un episodio che, ancora oggi, racconta la libertà con cui Ranieri ha affrontato le svolte più importanti della sua carriera.
Potrebbe interessarti anche
Luisa Ranieri, quella volta con Luca Zingaretti in cui la finzione sfidò la realtà: perfetti sul set ma con una storia molto particolare alle spalle
In una serie disponibile su RaiPlay, l'attrice interpreta una donna divisa tra dover...
Sogno e son desto, Massimo Ranieri contro Paolo Bonolis (con Morgan): cosa succede stasera
Sogno e son desto 2, anticipazioni e ospiti della seconda replica: stasera 8 agosto ...
Ascolti tv sabato 15 agosto: Rai 2 trionfa con i campioni d'atletica (16%), poi Paolo Bonolis batte Massimo Ranieri
Gli Europei di Birmingham vincono la gara degli ascolti, complice il deserto dei pal...
La forza del perdono, le pagelle: Bianchetti e Corsi tra spiritualità e show (9), Bova emoziona Morandi (8), la gaffe di Sal Da Vinci (7)
La serata di Rai 1 dall’Aquila, dedicata alla 732ª Perdonanza Celestiniana: i voti a...
I film in onda in TV stasera, sabato 3 ottobre 2026: dal ritorno de L'era Glaciale, alla commedia con Pilar Fogliati su Sky
Una serata ricchissima di proposte: dall’animazione per tutta la famiglia ai thrille...
Iva Zanicchi svela perché dice addio alla musica live: "Quest’estate è stata una tragedia", la confessione a Caterina Balivo
Dopo aver affrontato per decenni palchi, trasferte e serate estive in tutta Italia, ...
Ascolti tv di ieri, sabato 8 agosto 2026: Paolo Bonolis ancora re del sabato sera e affonda Massimo Ranieri
Nell'ennesimo sabato sera di repliche, il risultato è sempre lo stesso: nessuno batt...
Alessandro Siani, stasera in TV il suo cult (altro che Benvenuti al Sud): il film da record che lo ha consacrato
Una serata per tutti i gusti: dalla commedia romantica Rido perché ti amo su Rai 1 a...