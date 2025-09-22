"Massimo Ranieri ci ha lasciato", il web in lacrime (ma è una bufala): le parole della figlia Cristiana Calone L'artista partenopeo sta bene e la fake news sulla sua morte ha fatto infuriare la figlia: "Si dovrebbero vergognare".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

"Addio Massimo Ranieri, a 75 anni il fuoriclasse della musica italiana ci ha lasciato: ricorderemo per sempre i suoi successi. Non c’è l’ha fatta resistere". Questo il titolo clickbait che nel weekend appena trascorso ha tratto in inganno migliaia di persone, e ha fatto credere che il famosissimo artista partenopeo fosse morto. La notizia della sua (falsa) scomparsa ha così fatto il giro del web in pochissimo tempo, diventando virale su tutti i social, nonostante non vi fosse nessuna conferma ufficiale della morte né nessun’altra fonte che ne parlasse. Domenica sera, inoltre, sulla pagina Facebook dello stesso Ranieri, è stato ripostato un articolo per chiarire che la notizia della sua morte fosse fake, e tranquillizzare tutti i suoi fan. Anche la figlia del cantante, Cristiana Calone, è dovuta intervenire sui social per smentire le voci sul decesso del padre. Vediamo cosa ha detto.

Massimo Ranieri è morto, la figlia Cristiana Calone smentisce la fake news: "Si dovrebbero vergognare"

Per due giorni la fake news sulla morte di Massimo Ranieri ha tenuto banco sui social. Tantissimi i messaggi di condoglianze da parte dei fan increduli che hanno commentato la notizia, dopo aver letto un titolo che li ha tratti in inganno, senza poi preoccuparsi di capire se fosse tutto vero o meno. Oltre allo stesso artista, è dovuta intervenire anche la figlia Cristiana Calone che, delusa da chi ha messo in giro le voci sul decesso, ha tuonato sui suoi social:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La notizia della morte di mio padre è fake! Massimo Ranieri sta bene, grazie a Dio. E chi continua a mettere in giro queste notizie per avere un tornaconto si dovrebbe vergognare.

Parole dure che manifestano tutto lo sgomento verso una fake news tanto triste e che, data la grande popolarità dell’artista, è andata ovviamente in trend sui motori di ricerca. Il nome ‘Massimo Ranieri’, infatti, è stato il primo tra i trend, con oltre 200mila ricerche effettuate, come riporta Google Trend. Ma, come è successo in passato per altre celebrità, da Maurizio Mattioli a Umberto Tozzi, non c’era nulla di vero.

Potrebbe interessarti anche