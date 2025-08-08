Massimo Ranieri ad Amici 25, la candidatura che spiazza a Maria De Filippi: “Sono pronto, chiamami”. Cosa c’è di concreto Il cantante napoletano si candida come 'consulente' di Amici 25: "Se Maria mi chiama, sono pronto"

Il suo nome sarebbe un colpo da maestro – anzi, da consulente. Perché è proprio così che Massimo Ranieri, in un’intervista rilasciata al Messaggero, immagina un suo eventuale ruolo nel Serale di Amici. Senza prendersi troppo sul serio, ma lasciando la porta aperta a un possibile debutto nel talent di Maria De Filippi:

"Perché no? Ma non mi farei chiamare maestro: ‘consulente’ suona meglio (ride). Cerco ancora il mio, di maestro. No, non ho avuto nessun contatto con la produzione. Ma se Maria chiama, io sono pronto. Siamo amici: parliamone", ha dichiarato l’artista partenopeo.

Massimo Ranieri si candida per Amici: cosa c’è di vero

Cantante, attore, showman. Ranieri è una delle figure più eclettiche e amate dello spettacolo italiano, con alle spalle una carriera che abbraccia musica, teatro e televisione. Un profilo perfetto per il Serale di Amici, dove il ruolo dei giudici richiede competenza, capacità di parlare ai giovani ma anche e soprattutto doti da showman. D’altronde, a 74 anni suonati la voce di Rose Rosse è ancora in pienissima attività e continua a girare l’Italia con lo show teatrale ‘Tutti i sogni ancora in volo’, che ha superato le 600 repliche e che nel 2023 ha avuto anche una trasposizione televisiva di gran successo su Rai 1 (in due prime serate). Come se non bastasse, tra una tappa del tour e un’altra, sta anche registrando il suo prossimo album insieme al produttore Gino Vannelli. Insomma, Ranieri sprizza energia e la sua presenza, inoltre, darebbe al programma un ulteriore tocco di prestigio e autorevolezza, senza contare che funzionerebbe da polo attrattive per una fascia di telespettatori – quella over 50 – presso la quale gode di altissima popolarità.

In cattedra no, ma al tavolo dei giudici sì: l’ipotesi percorribile

Difficile immaginare Massimo Ranieri ad Amici 25 nelle vesti di insegnante quotidiano: il cast di professori della prossima edizione, la numero 25, è infatti già definito, con Anna Pettinelli e Rudy Zerbi confermatissimi nella sezione canto e Veronica Peparini new entry nella danza (al posto di Deborah Lettieri). Ma d’altronde quel tipo di ruolo – che richiede un impegno in studio quasi quotidiano – difficilmente si sposerebbe a dovere con l’attività di Massimo Ranieri, la cui agenda fittissima tra concerti ed eventi in Italia e all’estero. La posizione di giudice – o "consulente", come preferisce definirla – resta invece aperta e potenzialmente perfetta per lui. E se da una parte è ancora presto per parlare di una trattativa vera e propria, dall’altra l’invito di Ranieri è stato lanciato con garbo e ironia. Conoscendo Maria De Filippi, potrebbe farci seriamente un pensierino.

Il commento su Stefano De Martino

Nello stesso colloquio, Ranieri ha commentato anche un eventuale paragone con Stefano De Martino, spesso considerato da alcuni il suo potenziale erede in virtù del suo talento poliedrico. La sua risposta, schietta e ironica: "Stefano De Martino? Ma che c’entra con me? Mica fa il cantante. Comunque è uscito da una grande scuola, quella di Amici di Maria De Filippi".

