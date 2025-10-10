Massimo Lovati, chi è l’avvocato di Sempio (nella bufera): vita privata, teorie controverse, il consiglio di Roberta Bruzzone
Il legale di Andrea Sempio ha scatenato le polemiche con le sue dichiarazioni a Falsissimo da Fabrizio Corona e negli ultimi anni ha sempre fatto discutere
È un periodo di fuoco per Massimo Lovati, finito nell’occhio del ciclone in seguito alle sue pesanti dichiarazioni a Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona. L’avvocato di Andrea Sempio non ha nascosto di temere il licenziamento sul caso Garlasco e – finito nel mirino dell’Ordine degli avvocati di Pavia – si è detto pronto a difendersi da solo nella nuova inchiesta per diffamazione. La figura di Lovati, insomma, è quantomeno controversa e ha fatto discutere non poco in questi anni. Scopriamo tutta la sua storia.
Massimo Lovati, le polemiche dopo le dichiarazioni a Fabrizio Corona
Mentre le indagini sul delitto di Garlasco sono entrate nel vivo e il nuovo pizzino di Giuseppe Sempio è attualmente sotto la lente d’ingrandimento della Procura, Massimo Lovati ha scatenato una vera e proprio bufera con la sua ospitata a Falsissimo di Fabrizio Corona. L’avvocato di Andrea Sempio non solo ha scioccato tutti con le sue dichiarazioni sul caso Yara Gambirasio (sostenendo che sarebbe stato facile ‘scagionare’ Massimo Bossetti dall’accusa di omicidio), ma si è anche lasciato andare proprio sull’omicidio di Chiara Poggi. "Mi dice di parlare a ruota libera, intanto mi versa da bere. L’importante, mi dice, è che io inframmezzi tutto con volgarità, che poi lui avrebbe tagliato. Lui mi ha tradito perché poi lo ha diffuso con altre finalità" ha poi spiegato Lovati a Ore 14 accusando Corona e raccontando anche un retroscena sulla sua passione per l’ippica e l’incontro con Mario Venditti, l’ex pm che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio ed è ora indagato per corruzione: "Che poi cos’ho detto? Ho detto che l’ex pm Mario Venditti giocava ai cavalli? In quel periodo andavo a San Siro, sono sempre stato appassionato di ippica, che problema c’è? Non so che cos’ho detto, a furia di bere". Lo stesso Lovati ha ammesso di temere il licenziamento e la criminologa Roberta Bruzzone, sempre a Ore 14, non è andata per il sottile: "Lovati non è nella condizione di portare avanti il suo mandato difensivo, per una molteplicità di ragioni. Non ultima, secondo me, il momento di grande fragilità personale che lo espone a rischi notevoli e che chiaramente compromettono, a mio modo di vedere, la sua lucidità".
Le teorie sul delitto di Garlasco
La figura di Massimo Lovati – come detto – è sempre stata a tratti controversa e a breve l’avvocato di Andrea Sempio dovrà rispondere (si difenderà da solo) anche alla nuova inchiesta della Procura di Milano per diffamazione nei confronti dello studio Giarda, che difese Alberto Stasi nell’ambito delle indagini del 2017, definite da Lovati "frutto di una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi che clandestinamente hanno prelevato il Dna di Sempio". Accusa gravissime che ovviamente hanno messo in allarme l’Ordine degli avvocati di Pavia. Lovati non è nuovo a questo tipo di teorie ‘fantasiose’ e a tratti complottiste. Proprio riguardo al delitto di Garlasco, infatti, l’avvocato ha spesso sostenuto la pista dell’organizzazione criminale e di un killer assoldato per ‘eliminare’ Chiara Poggi.
