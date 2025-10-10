Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Massimo Lovati, chi è l’avvocato di Sempio (nella bufera): vita privata, teorie controverse, il consiglio di Roberta Bruzzone

Il legale di Andrea Sempio ha scatenato le polemiche con le sue dichiarazioni a Falsissimo da Fabrizio Corona e negli ultimi anni ha sempre fatto discutere

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

È un periodo di fuoco per Massimo Lovati, finito nell’occhio del ciclone in seguito alle sue pesanti dichiarazioni a Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona. L’avvocato di Andrea Sempio non ha nascosto di temere il licenziamento sul caso Garlasco e – finito nel mirino dell’Ordine degli avvocati di Pavia – si è detto pronto a difendersi da solo nella nuova inchiesta per diffamazione. La figura di Lovati, insomma, è quantomeno controversa e ha fatto discutere non poco in questi anni. Scopriamo tutta la sua storia.

Massimo Lovati, le polemiche dopo le dichiarazioni a Fabrizio Corona

Mentre le indagini sul delitto di Garlasco sono entrate nel vivo e il nuovo pizzino di Giuseppe Sempio è attualmente sotto la lente d’ingrandimento della Procura, Massimo Lovati ha scatenato una vera e proprio bufera con la sua ospitata a Falsissimo di Fabrizio Corona. L’avvocato di Andrea Sempio non solo ha scioccato tutti con le sue dichiarazioni sul caso Yara Gambirasio (sostenendo che sarebbe stato facile ‘scagionare’ Massimo Bossetti dall’accusa di omicidio), ma si è anche lasciato andare proprio sull’omicidio di Chiara Poggi. "Mi dice di parlare a ruota libera, intanto mi versa da bere. L’importante, mi dice, è che io inframmezzi tutto con volgarità, che poi lui avrebbe tagliato. Lui mi ha tradito perché poi lo ha diffuso con altre finalità" ha poi spiegato Lovati a Ore 14 accusando Corona e raccontando anche un retroscena sulla sua passione per l’ippica e l’incontro con Mario Venditti, l’ex pm che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio ed è ora indagato per corruzione: "Che poi cos’ho detto? Ho detto che l’ex pm Mario Venditti giocava ai cavalli? In quel periodo andavo a San Siro, sono sempre stato appassionato di ippica, che problema c’è? Non so che cos’ho detto, a furia di bere". Lo stesso Lovati ha ammesso di temere il licenziamento e la criminologa Roberta Bruzzone, sempre a Ore 14, non è andata per il sottile: "Lovati non è nella condizione di portare avanti il suo mandato difensivo, per una molteplicità di ragioni. Non ultima, secondo me, il momento di grande fragilità personale che lo espone a rischi notevoli e che chiaramente compromettono, a mio modo di vedere, la sua lucidità".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le teorie sul delitto di Garlasco

La figura di Massimo Lovati – come detto – è sempre stata a tratti controversa e a breve l’avvocato di Andrea Sempio dovrà rispondere (si difenderà da solo) anche alla nuova inchiesta della Procura di Milano per diffamazione nei confronti dello studio Giarda, che difese Alberto Stasi nell’ambito delle indagini del 2017, definite da Lovati "frutto di una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi che clandestinamente hanno prelevato il Dna di Sempio". Accusa gravissime che ovviamente hanno messo in allarme l’Ordine degli avvocati di Pavia. Lovati non è nuovo a questo tipo di teorie ‘fantasiose’ e a tratti complottiste. Proprio riguardo al delitto di Garlasco, infatti, l’avvocato ha spesso sostenuto la pista dell’organizzazione criminale e di un killer assoldato per ‘eliminare’ Chiara Poggi.

Potrebbe interessarti anche

Massimo Lovati

Garlasco, Lovati fa mea culpa in TV: il rischio licenziamento, la posizione di Sempio e le nuove parole su Yara Gambirasio

L’avvocato di Andrea Sempio è tornato sulle sue dichiarazioni a Falsissimo di Fabriz...
Federica Panicucci e Massimo Lovati - Mattino Cinque

Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati tuona contro Panicucci: “Io non chiedo quanto guadagna”. E il padre di Sempio sconsolato

Intervenuto oggi a Mattino Cinque, l’avvocato di Andrea Sempio ha avuto un duro conf...
Garlasco, Eleonora Daniele e l'avvocato Lovati

Garlasco in tv, Eleonora Daniele stronca (ancora) l'avvocato Lovati: “Io non parlo di Corona”, tensione su Rai 1

Nella puntata di oggi di Storie Italiane la conduttrice ha subito frenato l’avvocato...
Garlasco Ore 14 Sera cosa successo puntata 9 ottobre 2025

Garlasco, Milo Infante su Lovati: "Questa è la sua pietra tombale". E l'avvocato De Rensis contro Bruzzone: "Come?".

Nella puntata del 9 ottobre, uno scontro acceso tra De Rensis, avvocato di Stasi, e ...
Massimo Lovati

Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati e le dimissioni di Garofano: “Colpa dell’impronta 33". Poi la verità del padre di Sempio su Venditti

L’avvocato ha commentato la decisione dell’ex comandante del Ris di Parma, oggi cons...
Massimo Lovati

Garlasco, Lovati svela il secondo pizzino: ”Le cifre dei Sempio”. E Del Debbio esplode; “20 euro portali a tua sorella”

L’avvocato di Andrea Sempio ha raccontato di conoscere il contenuto di un altro bigl...
Andrea Sempio

Garlasco, il nuovo pizzino del padre di Sempio cambia tutto: cosa c'è scritto. Le ultime news dalla Tv

Stasera si tornerà a parlare del caso Chiara Poggi e dell’inchiesta su Mario Venditt...
Anticipazioni Chi l'ha visto - Andrea Sempio

Garlasco in TV, la perquisizione ad Andrea Sempio: i 7 oggetti chiave e l’escalation di Lovati

Tra gli oggetti sequestrati figurerebbero anche un computer, il libro di Tizzoni e v...
Massimo Lovati - Antonio De Rensis

Garlasco, la confessione choc di Lovati e la previsione inquietante di De Rensis: le ultime news dalla Tv

L’avvocato di Andrea Sempio ha raccontato di essere in possesso della consulenza di ...

Polifarma

Prendersi cura degli occhi

L'importanza dell'igiene oculare e perché farla

LEGGI

Personaggi

Massimo Lovati

Massimo Lovati
Angela Taccia

Angela Taccia
Andrea Sempio

Andrea Sempio
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963