Massimo Lopez e lo spot SIP, il mistero del ritorno in TV che ha fatto impazzire il web: cosa c'entra Sanremo Massimo Lopez e la telefonata che 'allunga la vita': la pubblicità della SIP torna in onda dopo 32 anni e scatena nostalgia (e curiosità) del web. Ecco cosa sta succedendo.

Chi ha acceso la TV ieri ha avuto un piccolo choc temporale: su Rai, Mediaset e altre reti televisive è ricomparso Massimo Lopez… ma non quello di oggi, bensì il suo alter ego del 1994, intrappolato in un fortino arido davanti a un plotone di esecuzione. Lo spot SIP, storico tormentone pubblicitario con il celebre claim "Una telefonata allunga la vita", è improvvisamente riapparso 30 anni dopo in Tv e ha fatto esplodere i social, con oltre 30.000 ricerche in un solo giorno e meme a raffica. Ecco cosa sta succedendo.

Massimo Lopez e lo spot SIP: il ritorno (misterioso) che ha fatto impazzire il web

La scena è rimasta impressa nella memoria di chi ha vissuto gli anni Novanta: Massimo Lopez, condannato a morte, chiede di poter fare un’ultima telefonata e… il tempo si dilata, la tensione si scioglie in ironia surreale, e la vita del condannato sembra davvero "allungarsi". La geniale campagna, ideata dall’agenzia Armando Testa, non era solo pubblicità: era cinema in miniatura, con girato alle Cave della Magliana, regia di Alessandro d’Alatri e un mix perfetto di suspense e comicità. Il riconoscimento internazionale non si fece attendere: Leone d’Oro ai Cannes Lions International Award, la vetta della pubblicità mondiale. E non è tutto: la saga proseguì fino al 1999, con un episodio natalizio memorabile e un cameo finale di Tullio Solenghi che cade dal cielo in puro stile slapstick, richiamando una sua precedente campagna Lavazza (altrettanto famosa) ambientata in Paradiso.

Il web esplode tra ricordi e emozioni: "Spot meraviglioso"

Il ritorno dello spot SIP con Massimo Lopez non poteva passare inosservato sui social, e le reazioni sono un mix di nostalgia e pura emozione. Tra i commenti più condivisi si legge: "Bellissimo rivederlo, uno spot geniale", subito seguito da "Appena visto… mi sono emozionato, da lacrimuccia facile". C’è chi evidenzia l’efficacia della strategia marketing: "Sono ore che vedo centinaia di commenti su tutti i social a proposito dello spot SIP con Massimo Lopez di oltre 30 anni fa: complimenti a TIM/Telecom Italia per l’engagement", "Spot meraviglioso! Quanti ricordi".

Altri si chiedono il perché del ritorno: "Noi che aspettiamo di sapere perché hanno rimandato dappertutto lo spot SIP con Massimo Lopez" oppure "Che ricordi la pubblicità di Massimo Lopez che ricompare in tv #SIP. Ma perché l’hanno riproposta?". Non mancano le previsioni ironiche: "Vedrete che tra qualche giorno ci sarà il continuo dello spot, con Massimo Lopez invecchiato (perché adesso ha 74 anni) che sta ancora al telefono per non farsi giustiziare. Quanto scommettiamo?".

Il link tra SIP e TIM e il possibile legame con Sanremo 2026

Ma perché riproporre lo spot proprio ora? LA SIP, acronimo di Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni, era all’epoca l’unico gestore telefonico italiano. Nel 1994 iniziò il percorso che la porterà a diventare Telecom Italia, e poi, dal 2015, TIM (Telecom Italia Mobile). La pubblicità è tornata virale, con un’eco social che travalica generazioni: dai boomers nostalgici ai giovani curiosi della Gen Z. La spiegazione più logica è legata al Festival di Sanremo 2026, in partenza domani, con TIM tra gli sponsor principali. Una strategia di marketing perfetta a poche ore dall’evento televisivo più importante dell’anno: unire nostalgia, humor e spettacolo, facendo parlare tutti online. E chissà, forse non è finita qui: i fan sognano già nuovi episodi, magari una pubblicità attuale con Massimo Lopez alle prese con smartphone moderni e connessioni instabili, ma sempre con la stessa ironia irresistibile

