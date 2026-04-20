Massimo Giletti, quando torna in onda Lo Stato delle Cose: scintille Rai e giallo sulla ripartenza
Il conduttore ha chiuso la stagione tra polemiche (interne) e smentite. Il programma dovrebbe riprendere regolarmente a settembre, ma non sono da escludere ripensamenti.
Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, per la prima volta dopo mesi Rai 3 accende il prime time del lunedì senza Massimo Giletti. Lo Stato delle Cose ha infatti chiuso i battenti la settimana scorsa, al termine di un’edizione 2025/2026 che ha lasciato strascichi tra il conduttore e la rete di Stato. E mentre al suo posto debutta Newsroom di Monica Maggioni, il futuro di Giletti in Rai appare tutt’altro che definito. Soprattutto alla luce delle ultime tensioni interne. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Massimo Giletti, la stoccata alla Rai e la replica
Le ultime settimane di messa in onda, a Lo Stato delle Cose, sono state accompagnate da tensioni crescenti. Il 6 aprile scorso, durante la diretta, Massimo Giletti aveva lanciato una frecciata velenosa alla rete, con una frase destinata a far discutere. "Noi non saremo in onda", aveva detto, "perché, si sa, i programmi che funzionano… sapete che fine fanno". Parole che suonavano come un’accusa di chiusura anticipata, e che hanno quasi subito scatenato una reazione decisa da parte dei vertici dell’azienda.
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La Rai ha infatti risposto smentendo la versione del conduttore, e durante la conferenza stampa di presentazione di Newsroom, il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini ha chiarito: "Non c’è stata nessuna chiusura anticipata del programma…Lo si sapeva già alla presentazione dei palinsesti che le puntate sarebbero state ridotte. Anzi, abbiamo addirittura prolungato la durata con due puntate in più…Sono le nuove pianificazioni dovute al taglio di budget".
Il futuro de lo Stato delle Cose (e di Giletti in Rai)
Stando così le cose, il programma di Giletti dovrebbe tornare a settembre con la nuova edizione 2026/2027, ma a questo punto le certezze vacillano. Il rinnovo è ancora tutto da concordare e, viste le tensioni degli ultimi mesi, non è affatto escluso che Giletti possa decidere di cambiare aria. La Rai ha dichiarato di volerlo trattenere, ma il conduttore potrebbe guardarsi intorno e optare per altri lidi (magari a lui più congeniali). Le opzioni sul tavolo, al momento, sarebbero essenzialmente due: Mediaset o il Nove. La7, con cui Giletti ha vissuto una separazione burrascosa qualche anno fa, sembra invece fuori dai giochi.
Il debutto di Newsroom con Monica Maggioni
Al posto di Giletti, da questa sera e per sette settimane, Rai 3 proporrà in prima serata Newsroom, il programma di Monica Maggioni che unisce giornalismo d’inchiesta e linguaggi della serialità televisiva. Il filo conduttore di questa nuova edizione è "I padroni del mondo": un viaggio nei centri di potere globali che spazia dalla politica alla finanza, dalla tecnologia alla gestione delle risorse. La prima puntata partirà in diretta con uno sguardo sulle figure più influenti dello scenario internazionale attuale, da Trump a Putin, passando per Xi Jinping, senza trascurare quei poteri meno visibili che operano dietro le quinte. Newsroom andrà in onda alle 21.20 su Rai 3, ed è disponibile alla visione anche in streaming su RaiPlay. L’ultima puntata è prevista per il 1° giugno.
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