Massimo Giletti furioso a Processo al 90°: “Io con certa gente non parlo”, poi lascia lo studio. Cosa è successo Ieri sera, nel salotto sportivo di Rai 2, lo scontro tra Gian Luca Rossi e Massimo Giletti ha portato quest’ultimo a chiudere in malo modo il collegamento.

Ieri sera è andata in onda su Rai 2 una nuova puntata del programma sportivo Il processo al 90°, condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. In collegamento con lo studio anche il giornalista Massimo Giletti che, dopo un duro scontro con Gian Luca Rossi in merito a Bastoni, Rocchi e Calciopoli, si è reso protagonista di una vera e propri sfuriata per poi chiudere in malo modo il collegamento lasciando lo studio. Ecco nel dettaglio ciò che è accaduto.

Il processo al 90°, Massimo Giletti furioso: "È scandaloso"

Ieri sera, dopo ben tre ore di diretta a Lo stato delle cose, Massimo Giletti è intervenuto in collegamento anche nel programma Il processo al 90°, partecipando attivamente al dibattito in corso sul cartellino rosso a Pierre Kalulu e la simulazione di Alessandro Bastoni nella partita Inter-Juventus. "Rocchi a chi risponde al presidente dell’Aia o a Gravina? Perché chiama Gravina? Questa è la prima risposta che deve darci Rocchi, che doveva andare a casa già lo scorso anno. Questo è un punto di non ritorno. Se vogliamo far tornare l’equilibrio e il rispetto tra la classe arbitrale e chi gioca in campo, ci vuole chiarezza. Non vorrei trovarmi come Calciopoli con i presidenti della FIGC che chiamano gli arbitri. Lo abbiamo già vissuto", ha affermato Giletti.

Il giornalista ha poi continuato ad esprimere il suo parere con queste parole: "Stiamo discutendo di un giocatore che veste la maglia della Nazionale e non solo simula in modo grave, ma quello che si vede, quello che è intollerabile, racconta come prenda in giro Kalulu. È scandaloso che un giocatore che veste la maglia azzurra si permetta di falsare una partita e prendere in giro un avversario, sapendo di aver mentito. È inaccettabile che stia ancora in silenzio il signor Bastoni."

Massimo Giletti, dura lite con Gian Luca Rossi: "Io con certa gente non parlo"

Dopo le parole di Massimo Giletti è immediatamente intervenuto Gian Luca Rossi, giornalista particolarmente tifoso dell’Inter. "Stai a vedere che Chiellini non ha mai fatto simulazione? Vuoi Bastoni fuori dalla Nazionale, Giletti? Assumitene la responsabilità di dirlo a Gattuso di non portare Bastoni in Nazionale. Sono d’accordo con te che Rocchi vada cambiato. L’Inter ci ha perso uno scudetto l’anno scorso per un punto per colpa di Rocchi. Dov’eri tu l’anno scorso?".

Al riemergere poi del discusso tema Calciopoli, Giletti è letteralmente sbottato. "Lo Scudetto dell’Inter è lo scudetto della prescrizione! All’Inter doveva andare molto peggio di come è andata alla Juventus, smettiamola con questa storia perché non conviene a nessuno. Ma scusate? Ma sto parlando con persone serie? Lo scudetto dell’Inter è uno scudetto che ha scritto ‘prescrizione’. Le telefonate del sistema Inter erano peggiori di quelle del sistema Moggi. Andatevi a leggere Palazzi! Io con certa gente non parlo, siete in malafede se dite che Moggi ha chiuso un arbitro negli spogliatoi, siete in malafede se non parlare di Facchetti e degli uomini dell’Inter! Buona giornata", ha concluso Massimo Giletti lasciando in malo modo il collegamento con lo studio.

