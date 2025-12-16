Massimo Giletti, sfuiriata in diretta TV dopo il gol della Roma: “Ci vuole più serietà”. Lo sfogo contro i tecnici Rai Il conduttore Rai è sbottato contro i suoi stessi tecnici durante la puntata di ieri. Poi il battibecco a distanza, pesantissimo, con Pietro Orlandi. Ecco i dettagli.

Massimo Giletti ha vissuto una puntata ad altissima tensione a Lo Stato delle Cose. Tra un curioso fuori programma legato alla partita della Roma, e uno scontro a distanza con Pietro Orlandi, il conduttore non si è davvero risparmiato. Durissime le accuse che ha rifilato ai tecnici del suo stesso programma, per non parlare del battibecco velenoso (in parte giustificato) con il fratello di Emanuela. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Massimo Giletti, lo scontro (pesantissimo) con Pietro Orlandi

La puntata del 15 dicembre de Lo Stato delle Cose è stata segnata da un duro scontro a distanza tra Massimo Giletti e Pietro Orlandi. Il conduttore ha mandato in onda un filmato in cui il fratello di Emanuela lo ha attaccato duramente, accusandolo di essersi "lasciato usare" e di aver "falsato tantissime cose" nel racconto mediatico della vicenda. Lo ha anche definito un "co*lione", aggiungendo: "Io lo sapevo che mi volevate istigare perché sapete che io alla fine poi esplodo. Ora raccontate tutto a quel pupazzo, è un deficiente, riportaglielo pure".

Per tutta risposta, Giletti è intervenuto a piè pari: "Io potrei rispondere anche in modo duro, ma capisco lo stato emotivo di una persona che cerca da 40 anni la verità sulla scomparsa della sorella. Però deficiente, pupazzo, falsario sono da denuncia per chi fa il lavoro che faccio io. Io capisco tutto, ma c’è un limite oltre il quale non bisogna andare Pietro. Io continuo a fare il mio lavoro, non perché mi comanda qualcuno, ma perché credo che quella pista non sia mai stata approfondita".

Lo sfogo di Giletti contro i tecnici in studio

E non è tutto. Perché nella puntata del 15 dicembre Giletti si è anche scagliato contro i suoi stessi tecnici in studio, a quanto pare distratti dalla partita di campionato della Roma. Mentre stava mostrando un verbale dei Carabinieri legato al delitto di Garlasco, il conduttore si è interrotto e ha sbottato: "Io capisco che la Roma sta giocando, però pregherei dietro le quinte di avere un po’ di serietà…Per un conduttore viaggiare senza monitor, anche col pasticcio che la Roma sta giocando, è un po’ un problema".

Non è certo la prima volta che il giornalista segnala difficoltà operative in studio. In una precedente puntata, ad esempio, aveva già commentato in apertura con tono polemico: "Allora, credo di essere in onda perché stasera navighiamo a vista, non vedo quello che succede". Ma stavolta l’attacco ai tecnici del programma è sembrato molto più duro del solito.

