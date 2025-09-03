Massimo Giletti, il gesto commovente a Lourdes prima di tornare in Tv
Il conduttore de ‘Lo Stato delle Cose’ è volato verso la famosa meta di pellegrinaggio in Francia come volontario: il ritorno in onda tra poche settimane
Massimo Giletti tornerà a breve in onda al timone de Lo Stato delle Cose, ma prima ha deciso di dedicarsi alla solidarietà. Terminate le vacanze, infatti, il conduttore si sta preparando al via della seconda edizione del suo talk show in onda su Rai 3 ma – come riportato dal portale Dagospia – ha anche trascorso alcuni giorni in Francia, a Lourdes, come volontario. Scopriamo tutti i dettagli.
Massimo Giletti a Lourdes per solidarietà: perché
Tornato in Rai nel 2024 dopo sette anni e la controversa chiusura di Non è L’Arena su La7, tra poche settimane Massimo Giletti riprenderà le redini de Lo Stato delle Cose. Il talk show di approfondimento tra attualità e cronaca ripartirà infatti con la seconda edizione ma, prima di tornare al lavoro, Giletti è volato in Francia. Stando a quanto rivelato dal portale Dagospia, infatti, il conduttore torinese si è recato a Lourdes, nota meta di pellegrinaggio dalla metà dell’Ottocento nel sud-ovest dell’Hexagone. "Massimo Giletti volontario a Lourdes" riporta il sito di Roberto D’Agostino: "Prima di tornare in onda su Rai 3 con la seconda edizione de Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti è volato a Lourdes. Il conduttore, che non ha mai nascosto la sua forte fede, da oltre trent’anni raggiunge in pellegrinaggio la città francese. Il giornalista ha trascorso alcuni giorni in città impegnato come volontario".
Il ritorno in tv con Lo Stato delle Cose (‘vittima’ dei tagli Rai): quando torna in onda
Dopo l’esperienza da volontario a Lourdes, Massimo Giletti tornerà al timone de Lo Stato delle Cose ed è già al lavoro su quella che sarà la seconda edizione del suo talk show. Nonostante i buoni risultati registrati (dopo il debutto a poco più del 5% di share è cresciuto fino a chiudere con il record stagionale all’8,3% di share e 1,2 milioni di spettatori lo scorso giugno), il programma verrà ‘ridotto’ dall’ormai noto piano di contenimento dei costi Rai. Lo Stato delle Cose è stato uno dei pochi programmi ad accarezzare la soglia del milione di spettatori su Rai 3, rete dove nell’ultimo anno questi numeri sono stati toccati quasi solo da Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? e Report di Sigfrido Ranucci. Proprio come la trasmissione di Sigfrido Ranucci, però, il talk show di Massimo Giletti avrà meno appuntamenti in questa stagione e chiuderà in anticipo. La prima puntata della seconda edizione de Lo Stato Delle Cose è fissata per il prossimo 22 settembre e il programma andrà in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 3.
