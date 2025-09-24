Massimo Giletti come non lo avete mai visto: su YouTube lascia senza parole Paolo Villaggio in un film iconico Massimo Giletti non è soltanto un celebre giornalista e conduttore: ha infatti anche recitato in più film, uno dei quali al fianco di Paolo Villaggio

Lo conosciamo come giornalista e conduttore di trasmissioni di attualità e politica, ma in pochi sanno che Massimo Giletti ha esordito come attore. Nella sua carriera, annovera, infatti, ben quattro film e anche famosi, appartenenti al genere della commedia italiana. Parliamo di pellicole come I mostri oggi, Bodyguards – Guardie del corpo, o il più recente Tolo Tolo di Checco Zalone. Ma la verità è che tra le apparizioni più importanti c’è quella al fianco dell’indimenticabile personaggio di Paolo Villaggio: Fantozzi.

Massimo Giletti e Paolo Villaggio in uno dei film più iconici della saga di Fantozzi

Massimo Giletti ha recitato nel celebre film di Paolo Villaggio, Fantozzi 2000 – La clonazione, una delle pellicole più esilaranti della saga che racconta le peripezie del famoso ragioniere. In questo film, l’umile e sottomesso Fantozzi viene clonato per sopperire la mancanza di impiegati servili, e da quel momento vive una serie di nuove disavventure. Tra queste c’è la mancata giocata di sei numeri al Superenalotto da parte della moglie Pina, commissionata da Fantozzi. Numeri che poi effettivamente si riveleranno giusti, facendo esultare il protagonista, certo di essere ormai divenuto miliardario. È proprio in questa fase che entra in scena Massimo Giletti.

È proprio il celebre giornalista ad elencare, in diretta televisiva, i numeri vincenti del Superenalotto, che Fantozzi ascolta con attenzione dalla poltrona di casa sua. Giletti, dunque, interpreta sé stesso nel film Fantozzi 2000 – La Clonazione, regalando al protagonista una gioia senza eguali. Peccato che, qualche scena dopo e dopo aver speso molti soldi, il ragioniere scoprirà che Pina non ha giocato la schedina e che, dunque, non solo è ancora povero, ma ora anche indebitato.

Come vedere il film gratuitamente

Anche negli altri film citati all’inizio dell’articolo, Massimo Giletti è protagonista di un cameo in cui interpreta sé stesso. Fantozzi 2000 è disponibile gratis, in streaming, su Youtube. Basterà scrivere il titolo del film nella barra di ricerca per godersi la visione e scoprire le doti di Massimo Giletti attore.

