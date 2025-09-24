Massimo Giletti come non lo avete mai visto: su YouTube lascia senza parole Paolo Villaggio in un film iconico
Massimo Giletti non è soltanto un celebre giornalista e conduttore: ha infatti anche recitato in più film, uno dei quali al fianco di Paolo Villaggio
Lo conosciamo come giornalista e conduttore di trasmissioni di attualità e politica, ma in pochi sanno che Massimo Giletti ha esordito come attore. Nella sua carriera, annovera, infatti, ben quattro film e anche famosi, appartenenti al genere della commedia italiana. Parliamo di pellicole come I mostri oggi, Bodyguards – Guardie del corpo, o il più recente Tolo Tolo di Checco Zalone. Ma la verità è che tra le apparizioni più importanti c’è quella al fianco dell’indimenticabile personaggio di Paolo Villaggio: Fantozzi.
Massimo Giletti e Paolo Villaggio in uno dei film più iconici della saga di Fantozzi
Massimo Giletti ha recitato nel celebre film di Paolo Villaggio, Fantozzi 2000 – La clonazione, una delle pellicole più esilaranti della saga che racconta le peripezie del famoso ragioniere. In questo film, l’umile e sottomesso Fantozzi viene clonato per sopperire la mancanza di impiegati servili, e da quel momento vive una serie di nuove disavventure. Tra queste c’è la mancata giocata di sei numeri al Superenalotto da parte della moglie Pina, commissionata da Fantozzi. Numeri che poi effettivamente si riveleranno giusti, facendo esultare il protagonista, certo di essere ormai divenuto miliardario. È proprio in questa fase che entra in scena Massimo Giletti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
È proprio il celebre giornalista ad elencare, in diretta televisiva, i numeri vincenti del Superenalotto, che Fantozzi ascolta con attenzione dalla poltrona di casa sua. Giletti, dunque, interpreta sé stesso nel film Fantozzi 2000 – La Clonazione, regalando al protagonista una gioia senza eguali. Peccato che, qualche scena dopo e dopo aver speso molti soldi, il ragioniere scoprirà che Pina non ha giocato la schedina e che, dunque, non solo è ancora povero, ma ora anche indebitato.
Come vedere il film gratuitamente
Anche negli altri film citati all’inizio dell’articolo, Massimo Giletti è protagonista di un cameo in cui interpreta sé stesso. Fantozzi 2000 è disponibile gratis, in streaming, su Youtube. Basterà scrivere il titolo del film nella barra di ricerca per godersi la visione e scoprire le doti di Massimo Giletti attore.
Potrebbe interessarti anche
Anna Mazzamauro senza filtri su Fantozzi: “La signorina Silvani la strozzerei. Paolo Villaggio? Non era mio amico”
La nota attrice è tornata a parlare di come il suo personaggio nella saga sull’iconi...
Netflix propone Checco Zalone in un ruolo completamente diverso da quello cui eravamo abituati
Il film campione d’incassi che ha diviso pubblico e critica arriva in streaming su N...
Massimo Giletti, il gesto commovente a Lourdes prima di tornare in Tv
Il conduttore de ‘Lo Stato delle Cose’ è volato verso la famosa meta di pellegrinagg...
Garlasco, Giletti irrompe nell’inchiesta: “Quel giornalista era io”, la rivelazione sull’arresto del latitante Savu
Il conduttore de Lo Stato delle Cose sostiene che avrebbe dovuto intervistare il Fla...
Delitto Garlasco, Giletti furioso sui tabulati di Marco Poggi: "Vergognoso". E sbotta con Lovati: "Lo faccio meglio io"
Nella puntata del 22 settembre a Lo Stato delle Cose di Giletti succede di tutto: sc...
Garlasco in TV, ore decisive: il testimone arrestato e l’intervista più attesa. Cosa succede
Stasera Massimo Giletti torna al timone della nuova edizione de Lo Stato delle Cose ...
Garlasco in Tv, nuovi scoop: l’audio segreto di Savu sconvolge Giletti. Poi parla il padre delle gemelle Cappa
Il conduttore de Lo Stato delle Cose ha commentato amaramente l’intervista mancata a...
Stasera in tv (31 agosto): guerra-talk con Presadiretta di Iaconna e Freedom di Giacobbo, ma attenti ad Amadeus
Coa vedremo nella prima serata del 31 agosto 2025? Ecco il meglio dei palinsesti tra...