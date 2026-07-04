Giletti non molla ‘Chi l’ha visto’: “Non escludo mai nulla”. Ma il contratto (ancora) non c’è e la Rai ha altri piani La Rai punta ancora su Massimo Giletti, nonostante non sia ancora arrivata la firma sul contratto, il giornalista sogna anche Chi l'ha visto (probabile però una soluzione interna)

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Massimo Giletti sarà ancora un perno della Rai anche nella stagione Tv che prenderà il via dal prossimo settembre. Il giornalista è reduce da mesi più che positivi, che l’hanno visto al comando de "Lo Stato delle Cose" in onda ogni lunedì su Raitre con un ottimo riscontro da parte del pubblico e ascolti che sono cresciuti mese dopo mese, a conferma dell’ottimo lavoro fatto.

Il suo programma ha infatti dimostrato di saper trattare al meglio gli argomenti che erano al centro dell’attualità, così da catturare l’interesse di chi si trova davanti al piccolo schermo, con un piglio che non è così facile trovare nei colleghi, volto a mettere in evidenza tutto quello che non va nel nostro Paese. La conferma è stata quindi quasi obbligata, anche lui non esclude per ora di potersi dedicare anche ad altro.

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Massimo Giletti e il suo futuro in Rai: il giornalista allo scoperto

Si è tenuta ieri, venerdì 3 luglio 2026, la presentazione dei palinsesti Rai per la nuova stagione Tv, tra conferme e qualche novità. Nella prima categoria rientra certamente Massimo Giletti, uno dei volti di punta dell’azienda di Stato, che sarà ancora alla guida de "Lo Stato delle cose", previsto in palinsesto da lunedì 14 settembre su Raitre. Era quasi naturale pensare a un ritorno del suo programma, forte di uno zoccolo duro di telespettatori che ha saputo crearsi nel tempo, molti dei quali non avevano nascosto la delusione per la chiusura anticipata, arrivata già ad aprile.

Il giornalista ha già dato appuntamento a chi lo apprezza attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo social, anche se in realtà sono ancora diversi gli aspetti che devono essere chiariti per rendere il tutto davvero possibile. "Non ho ancora firmato, quindi non vorrei sbilanciarmi, ma abbiamo meritato sul campo questo ritorno", ha detto a margine dell’evento come riportato da ANSA.

Al centro delle nuove puntate ci sarà certamente ancora Garlasco, di cui lui si è occupato con grande scrupolo nei mesi passati, ben sapendo quanto il caso interessi gran parte dei nostri connazionali, convinti di essere alle prese con un esempio di errore giudiziario. "Probabilmente molti programmi si concentrano su Garlasco perché fa ascolti. Io spero che si arrivi presto a parlarne di meno. Però è indubbio che sia un caso tutto italiano: non c’è una verità e, probabilmente, non ci sarà ancora per molto tempo, perché a settembre sono previsti nuovi passaggi giudiziari, con una richiesta di revisione da una parte e un nuovo esame dall’altra".

ll nome di Massimo Giletti è stato però recentemente associato anche a quello di un altro storico format Rai, "Chi l’ha visto", che ha da poco perso la sua guida, Federica Sciarelli, che ha deciso in autonomia di lasciare dopo oltre vent’anni. L’idea di raccogliere la sua eredità stuzzica particolarmente il conduttore, che non si nasconde dietro frasi di circostanza. "Nella vita mi hanno proposto quasi tutto, meno l’Angelus. Non escluderei mai niente: tutto è possibile. Non ho ancora firmato e finché non ci si siede a un tavolo per ragionare su tutto il resto, tutto è possibile".

Non resta quindi che attendere, a breve ne sapremo certamente di più anche in merito a chi sarà al timone della trasmissione dedicata agli scomparsi, anche se sembra probabile si opti per una "soluzione interna" puntando su una promozione per uno degli inviati storici. Nonostante tutto, Giletti non può che essere soddisfatto della conferma, segno evidente della fiducia che l’emittente ha nei suoi confronti. Insomma, il periodo delle polemiche sorte a causa della chiusura anticipata del suo format sembra essere davvero un ricordo.

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