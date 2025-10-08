Massimo Giannini, chi sono la moglie Antonella e i figli Valerio e Flavia: un amore lungo quasi 50 anni
Il giornalista debutta stasera sul Nove con 'Circo Massimo', ma la sua vita privata resta off limit: cosa sappiamo.
Massimo Giannini torna in Tv al timone di un nuovo programma di approfondimento. Dopo averlo visto alla guida di Ballarò, e poi come opinionista in vari talk (Otto e mezzo, Piazzapulita, Che tempo che fa), questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, il giornalista debutta sul canale Nove con ‘Circo Massimo’, uno nuovo spazio dedicato all’informazione, già su Radio Capital in passato con titolo omonimo, per raccontare e capire l‘attualità e il mondo che verrà, in compagnia di tanti ospiti. Il taglio, ovviamente, sarà sempre giornalistico e con l’impronta tipica di Giannini, di cui conosciamo benissimo la lunga carriera, tra radio, Tv e carta stampata. Meno, però, sappiamo della sua vita privata che condivide da sempre con la moglie Antonella e i loro due figli, Valerio e Flavia.
Antonella, chi è la riservatissima moglie di Massimo Giannini, madre di Valerio e Flavia
Della vita privata di Massimo Giannini sappiamo veramente poco. Il giornalista ha sempre lasciato che il suo lavoro parlasse per lui, proteggendo con cura i suoi affetti più cari dalle luci della ribalta. Sappiamo, però, che è sposato con Antonella, donna molto riservata, con cui condivide la sua vita praticamente da sempre. I due si sono conosciuti poco più che adolescenti e da allora non si sono mai lasciati, così come ha fatto intuire in un passaggio struggente della sua rubrica su D di Repubblica, in cui faceva un resoconto della sua vita a inizio 2025: "Posso abbracciare mia moglie, come faccio da un giovedì di maggio del ’79".
Giannini e sua moglie hanno avuto anche due figli, il primogenito Valerio, e Flavia, la seconda nata in famiglia. Anche di loro non si hanno molte informazioni ma, sempre sul giornale, si legge: "Io di anni ne sto per compiere 63 – spiega Giannini, riferendosi al suo bilancio di inizio anno, e prendendo spunto dai buoni propositi di Paul Auster -. Non potrei prendere in braccio i miei "bambini", a meno che di non volermi spaccare la schiena sollevando un ragazzone trentatreenne alto un metro e 87, o una ragazza ventottenne di un metro e 68. Ma posso abbracciarli, questo sì".
