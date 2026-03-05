Massimo Caputi, chi era la moglie Roberta Sciubba morta improvvisamente: "Il mio cuore fatto a pezzi" Lutto terribile per il giornalista Massimo Caputi: la moglie Roberta Sciubba è morta improvvisamente. Il ricordo sui social commuove il web: "La mia stella polare".

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Un lutto terribile ha colpito il giornalista sportivo Massimo Caputi. La moglie, Roberta Sciubba, è morta improvvisamente, lasciando sgomenti familiari, amici e molte persone che negli anni hanno seguito il lavoro del commentatore televisivo e radiofonico.

Massimo Caputi, morta la moglie: il decesso improvviso e il messaggio del giornalista

La notizia è stata resa pubblica dallo stesso Caputi attraverso un messaggio sui social, diventato in poche ore oggetto di grande attenzione e di numerosi messaggi di vicinanza da parte del pubblico e di colleghi del mondo dello sport e dell’informazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È stato proprio Caputi a comunicare la scomparsa della moglie con un post pubblicato online sul suo profilo Instagram, accompagnato da una fotografia privata. Nel messaggio il giornalista ha ricordato la compagna di una vita con parole cariche di affetto e dolore.

Nel testo scrive:

"Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile".

E ancora:

"Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare. Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio Roberta".

Il post ha rapidamente raccolto centinaia di messaggi di cordoglio e sostegno. Colleghi, tifosi e appassionati di sport hanno voluto esprimere la propria vicinanza al giornalista, molto conosciuto per il suo lavoro in televisione e in radio e per la lunga attività nel commento del calcio italiano. Tra i tantissimi messaggi arrivati, anche quelli dei suoi colleghi famosi. Ivan Zazzaroni ha scritto: "Eravate coppia. Non voglio nemmeno immaginare cosa tu stia provando. Ti abbraccio forte e abbraccio vostro figlio". Questo il messaggio di Pierluigi Pardo: "Sono senza parole. Ti abbraccio forte". "Un abbraccio fortissimo dalla mia famiglia che è sempre stata molto legata alla tua, nel segno di un’amicizia profonda che avevi con il mio papà", ha scritto Gianluca Di Marzio.

Classe 1961, Caputi dopo aver iniziato la sua carriera nell’allora Telemontecarlo è sbarcato in Rai nel 2001, dove debutto nella trasmissione Quelli che il calcio. Successivamente ha condotto La Domenica sportiva, mentre nel 2004 e 2005 ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi in qualità di inviato dalla Repubblica Dominicana.

Roberta Sciubba, chi era la moglie di Massimo Caputi

Roberta Sciubba era la moglie di Massimo Caputi e da molti anni condivideva con lui la vita familiare lontano dai riflettori. Pur restando sempre una figura discreta rispetto alla notorietà del marito, rappresentava un punto di riferimento importante nella sua sfera privata. Dalla loro unione è nato il figlio Lorenzo. Proprio la famiglia è stata spesso al centro del racconto personale del giornalista, che in diverse occasioni ha sottolineato quanto l’equilibrio domestico fosse fondamentale accanto agli impegni professionali della sua carriera da giornalista sportivo.

Potrebbe interessarti anche