Massimo Boldi, parla la figlia Micaela, la verità sulla caduta e il ricovero: "Ecco cosa è successo e come sta"
Dopo ore di apprensione dopo l'incidente a Forte dei Marmi, arriva la rassicurazione della figlia di Massimo Boldi: "Papà sta bene"
Per qualche ora i fan di Massimo Boldi hanno temuto il peggio. La notizia della caduta a Forte dei Marmi, il trasferimento in ospedale e poi quello nel reparto di neurochirurgia a Livorno avevano fatto pensare a un incidente più serio di quanto fosse inizialmente emerso. A rimettere ordine nella vicenda è stata però la famiglia, con la figlia Micaela Boldi che ha raccontato a Chi cosa è successo davvero e, soprattutto, ha dato l’aggiornamento che tutti aspettavano: l’attore sta bene ed è tornato a godersi la vacanza con i suoi cari.
Massimo Boldi, la caduta durante la passeggiata con la figlia Manuela
L’incidente risale al pomeriggio del 13 agosto, nel centro di Forte dei Marmi, nei pressi del Caffè Principe, ma la notizia si era diffusa online solo 24 ore dopo. Le prime ricostruzioni apparse sulla stampa parlavano di una passeggiata insieme ad alcuni amici e avevano lasciato aperta anche l’ipotesi di un malore. La versione raccontata successivamente da Micaela è però diversa. Boldi, 81 anni, quel giorno era insieme alla figlia Manuela. I due stavano camminando quando è inciampato ed è caduto, battendo il viso. Dopo l’impatto è comparso del sangue dal naso e, proprio per evitare qualsiasi rischio, anche considerata l’età dell’attore, è stato richiesto l’intervento dei soccorritori.
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Micaela ha voluto chiarire anche un dettaglio che aveva contribuito ad alimentare le prime indiscrezioni: "Non era con amici ma stava con mia sorella Manuela, quindi papà si stava godendo le vacanze in famiglia con noi tutti a Forte dei Marmi". Insomma, dietro la caduta non ci sarebbe stato un malore come invece scritto da alcune testate online nelle ore successive l’incidente.
La figlia Micaela tranquillizza tutti: "Papà sta bene"
Dopo i primi soccorsi, Boldi è stato accompagnato all’ospedale Versilia in codice giallo. I medici hanno poi deciso di trasferirlo a Livorno per ulteriori accertamenti, soprattutto considerando il trauma riportato alla testa. Il passaggio in neurochirurgia ha fatto crescere inevitabilmente la preoccupazione, ma gli esami hanno dato un quadro rassicurante e Boldi in queste ore è tornato a godersi le ferie con famiglia e amici. La conferma più importante è arrivata proprio dalla figlia. Micaela ha infatti rassicurato tutti con poche parole: "Papà sta bene".
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