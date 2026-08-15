Paura per Massimo Boldi, la caduta e i soccorsi del 118: ricoverato in ospedale a Livorno. Come sta ora Massimo Boldi, 81 anni, è caduto mentre passeggiava a Forte dei Marmi: ha battuto la testa ed è stato trasferito in ospedale a Livorno per accertamenti.

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Attimi di paura per Massimo Boldi, finito in ospedale dopo una caduta avvenuta nel cuore di Forte dei Marmi. L’attore, 81 anni, stava trascorrendo un momento di relax insieme ad alcuni amici quando, nel tardo pomeriggio di giovedì 13 agosto, è finito a terra battendo la testa. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media e ha suscitato apprensione tra i tanti spettatori che da decenni seguono la carriera del comico milanese.

Massimo Boldi: la caduta e i soccorsi del 118. Come sta

L’incidente si è verificato intorno alle 17 nei pressi del Caffè Principe. Boldi stava passeggiando con alcuni amici quando, per cause che non sono ancora state chiarite, ha perso l’equilibrio ed è caduto sul marciapiede, riportando un trauma alla testa. Non è stato stabilito se prima della caduta possa aver avuto un malore: questo aspetto, infatti, resta ancora da chiarire. I primi a intervenire sono stati gli amici dell’attore e il personale del locale, che hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118. I soccorritori hanno quindi trasportato Boldi al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo. Successivamente, considerata la dinamica dell’incidente e il colpo alla testa, i medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Livorno per effettuare gli accertamenti necessari. Il ricovero è stato disposto per prudenza e per consentire ai sanitari di completare gli esami dopo la caduta, considerata anche l’età non giovanissima del paziente. Le informazioni disponibili nella notte tra il 14 e il 15 agosto sono comunque rassicuranti: le condizioni dell’attore non desterebbero particolari preoccupazioni e nelle prossime ore i medici dovrebbero dare l’ok alle dimissioni.

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Massimo Boldi: età, salute e vita privata

Nato a Luino il 23 luglio 1945, Massimo Boldi poche settimane fa ha compiuto 81 anni. Nel corso della sua lunga carriera ha attraversato cabaret, televisione e cinema, diventando uno dei protagonisti più riconoscibili della commedia italiana e formando con Christian De Sica una delle coppie più fortunate dello spettacolo italiano.

Boldi è stato sposato con Maria Teresa Selo, conosciuta come Marisa, dal 1973 fino alla sua morte nel 2004, dopo una lunga malattia. Dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Micaela, Manuela e Marta. Proprio le tre figlie hanno raccontato recentemente il rapporto molto stretto con il padre. Nell’aprile 2026 sono state ospiti insieme a Boldi a Verissimo, dove hanno parlato del loro legame familiare che si è rafforzato ulteriormente dopo la scomparsa della madre. L’attore è inoltre nonno di tre nipoti: Massimo Federico (nato nel 2002), Vittoria Marisa (2016) e Leonardo (2019). Quanto alla sua situazione sentimentale, dal 2018 al 2020 ha avuto una relazione con Irene Federica Fornaciari. In un’intervista recente, Boldi ha spiegato di non avere più intenzione di vivere l’amore con la stessa intensità del passato.

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