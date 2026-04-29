Massimo Bagnato, l'ex Zelig arrestato per stalking: divieto di avvicinamento all’ex compagna Il comico, conosciuto per la partecipazione a diversi show televisivi, è stato arrestato dai Carabinieri sotto casa della sua ex fidanzata: ecco i dettagli.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Massimo Bagnato, classe 1972, è un comico e attore romano, noto soprattutto per la sua comicità surreale e nonsense portata spesso anche in televisione in programmi come Zelig, Quelli che il calcio e Maurizio Costanzo Show. È notizia delle ultime ore l’arresto del comico, avvenuto lunedì 27 aprile 2026, con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. Vediamo tutti i dettagli di quanto sta accadendo.

Massimo Bagnato arrestato per stalking alla sua ex compagna

Come riporta Il Messaggero, il comico Massimo Bagnato è stato arrestato dai Carabinieri nella serata di lunedì con l’accusa di stalking alla sua ex compagna. Sarebbe stata proprio la donna a chiamare le forze dell’ordine segnalando la presenza dell’uomo sotto casa sua, mentre cercava insistentemente di parlare con lei. A seguire, i Carabinieri lo avrebbero raggiunto proprio nella zona Balduina di Roma e, a qual punto, il comico avrebbe reagito in maniera molto forte, urlando, sbraitando e dando in escandescenza.

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Una volta in manette l’uomo avrebbe addirittura gridato contro l’ex compagna le seguenti parole: "Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato". A seguire Bagnato avrebbe passato la notte nella stazione dei Carabinieri, per poi essere condotto la mattina seguente al tribunale di piazzale Clodio a processo per direttissima.

Massimo Bagnato, convalidato il fermo: divieto di avvicinamento all’ex compagna

A processo per direttissima con l’accusa di stalking ai danni dell’ex compagna, sarebbe poi stato convalidato il fermo del comico, con la disposizione di un divieto di avvicinamento alla donna. Nonostante la richiesta di custodia cautelare in carcere da parte dell’accusa, il giudice non avrebbe ritenuto che ci fossero gli estremi per convalidarla. La relazione tra Massimo Bagnato e l’ex compagna si sarebbe interrotta a inizio aprile per volere di lei.

Nella querela presentata dalla donna nei confronti del comico, quest’ultima avrebbe raccontato diversi episodi durante i quali Bagnato avrebbe cercato a tutti i costi di avvicinarla per parlare, presentandosi spesso anche sotto causa sua. Episodi che avrebbero dunque spinto la donna a cambiare abitudini di vita per l’ansia e il timore causati dalla continua presenza dell’uomo nonostante la fine della loro relazione sentimentale. Attualmente, Massimo Bagnato è seguito dall’avvocato Claudio Berardi, e sentito in procura si è difeso rivelando di aver tentato effettivamente più volte di parlare con la sua ex compagna ma sempre con estrema educazione e solo per avere concrete spiegazioni sulla scelta della donna di chiudere la relazione dopo dieci anni.

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