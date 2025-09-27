Massimiliano Rosolino confessa: "Geloso di Natalia, a Ballando 4 su 7 hanno fatto i 'simpatici'" (compreso Zazzaroni?)
L'ex nuotatore pronto al nuovo ruolo a Ballando con le Stelle rivela a Ciao Maschio un episodio del passato che coinvolge un membro della giuria: cosa ha detto
A poche ore dal debutto come inviato dalla Sala delle Stelle, Massimiliano Rosolino, ospite di Nunzia De Girolamo nel salotto di Ciao Maschio fa un ammissione molto umana che riguarda la compagna Natalia Titova. Una delle prime maestre in forza a Ballando con le Stelle, la bellissima Natalia era stata anche la maestra del nuotatore quando partecipò come concorrente. Ballando con le Stelle per i due fu galeotto, visto che proprio grazie al dance show di Milly Carlucci nacque un amore che dura tutt’ora coronato anche dalla nascita di due figlie.
Ma avere vicino una donna così bella e affascinante, che di lavoro fa l’insegnante di danza ai vip che si improvvisano ballerini non è proprio una passeggiata, tanto che Rosolino, dopo aver visto un rvm che riassume gli anni sulla pista del sabato sera di Rai Uno della compagna ammette: "Almeno quattro su sette, tra i maschi che hanno ballato con Natalia e che vediamo in questo video, hanno fatto i simpatici: qualche battuta e qualche messaggio. Quando questo è successo un po’ di gelosia l’ho provata. Ammetto".
Ma a questo punto arriva anche la rivelazione più sorprendente, quella che riguarda un giudice di Ballando con le Stelle, anche lui arrivato nel programma, la prima volta, molti anni fa, da concorrente. A stuzzicare la rivelazione è Nunzia De Girolamo che sottolinea "Ho visto una brutta faccia sull’ultimo" (intendendo l’ultimo ballerino dell’rvm che era appunto Ivan Zazzaroni, ndr).
