Massimiliano Ossini, diretta in tilt a Unomattina: un autore irrompe in scena, poi Ferolla ‘silenziata’ Questa mattina il programma di Rai 1 è stato travolto da una sequela surreale di imprevisti tecnici. Ma i due conduttori hanno saputo mantenere la barra dritta. Ecco i dettagli.

Mattinata surreale quella vissuta oggi su Rai 1, dove Unomattina ha regalato ai telespettatori una diretta all’insegna degli incidenti tecnici, che hanno messo a dura prova Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. La conduttrice è stata improvvisamente ‘silenziata’ mentre discuteva con i suoi ospiti, mentre Ossini, in apertura di puntata, ha visto piombare in studio un autore quando la diretta era già iniziata. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Massimiliano Ossini, il caos in diretta a Unomattina

Il primo ‘colpo di scena’ della giornata è arrivato durante una conversazione in studio. Daniela Ferolla stava dialogando con gli ospiti di Unomattina, nella puntata di oggi, ma la regia ha scelto di prendersi la scena (ovviamente per errore) mandando in filodiffusione una canzone di Pino Daniele che ha azzerato letteralmente la voce della presentatrice. Il risultato? Un momento surreale, con Ferolla ‘silenziata’ mentre a casa i telespettatori si domandavano se quello andato in onda fosse uno sketch o un vero problema tecnico. Il video dell’imprevisto è subito diventato virale sui social, ma i disguidi della mattinata non si sono fermati qui.

L’invasione di campo di un autore a Unomattina

Un altro imprevisto ha coinvolto il conduttore Massimiliano Ossini, proprio in apertura della puntata di oggi. Il presentatore, infatti, era talmente immerso nei preparativi che non si è accorto della partenza della diretta. A sistemare tutto ci ha pensato uno degli autori, che è entrato in scena bruscamente per avvisarlo, dando però vita a un siparietto ripreso prontamente dalle telecamere. Anche in questo caso la clip dello scivolone è diventa subito il meme di giornata sui social, ma almeno Ossini — da vero professionista — si è rimesso immediatamente in sesto e ha ripreso il controllo della diretta come se nulla fosse.

Guai tecnici e dirette rocambolesche a parte, Unomattina si conferma al momento un pilastro della programmazione Rai. Questo inizio di stagione ha visto Ossini e Ferolla protagonisti assoluti, con risultati da primato per la fascia mattutina. La puntata di venerdì scorso, ad esempio, ha raccolto quasi 770 mila spettatori e uno share del 17.7%: una performance notevole che ha premiato la capacità dei conduttori di intrattenere e informare in maniera impeccabile. E anche se gli imprevisti in diretta possono far storcere il naso, quello che importa è soprattutto il risultato finale.

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, Unomattina dimostra ancora una volta di saper tenere il suo pubblico incollato al teleschermo. Pure attraverso una sequela di imprevisti surreali e grotteschi.

