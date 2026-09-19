Massimiliano Gallo firma Settembre al Borgo: la nuova sfida dopo Vincenzo Malinconico, poi Netflix e il salto verso gli Oscar Il festival diretto da Massimiliano Gallo trasforma Casertavecchia in un grande palcoscenico tra spettacolo e cultura. Nel programma anche il cinema italiano, da Minerva alla corsa verso gli Oscar

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Comunicato Stampa

CONDIVIDI

Massimiliano Gallo nei panni del direttore artistico e porta a Casertavecchia un festival costruito intorno a una parola che dice già molto: Fabulae. Dal 19 al 27 settembre, la 54ª edizione di Settembre al Borgo trasforma il borgo medievale in un palcoscenico diffuso, con cinema, teatro, musica, arte contemporanea, spettacoli itineranti e momenti dedicati alla scoperta del territorio. Il nome scelto per questa edizione non è soltanto un titolo. La fabula è la storia, il racconto, qualcosa che attraversa epoche e linguaggi e che a Casertavecchia diventa il filo che tiene insieme un programma pensato per mettere in dialogo artisti, pubblico e luoghi. Le piazze e le strade del borgo, la Chiesa dell’Annunziata, i giardini della Cattedrale e il nuovo Teatro al Borgo diventano così parte della manifestazione, non semplici sfondi.

Fabulae, un festival che parte dalle storie

È proprio questo il cuore della 54ª edizione: riportare il racconto al centro e farlo uscire dai confini tradizionali dello spettacolo. Cinema, musica, teatro e arte si incontrano in uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Caserta, con un programma che punta anche sul rapporto tra cultura e territorio. A guidare il progetto è Gallo, che per il secondo anno firma la direzione artistica di Settembre al Borgo. L’attore e regista aveva già raccolto il testimone della manifestazione nella precedente edizione e torna ora con un progetto che sceglie le "fabulae" come chiave per parlare di memoria, identità e nuove visioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A spiegare la direzione presa dall’evento è lo stesso Gallo, che rivendica l’idea di dare continuità al percorso avviato con la scorsa edizione: "La mia visione non è creare eventi isolati, ma costruire una traccia culturale solida, riconoscibile e capace di crescere nel tempo insieme alla comunità". Tra gli appuntamenti nel calendario spiccano Maria Bolignano, in scena con Gli uomini, però, sanno parcheggiare insieme alla The Animespers Band, e Marco Travaglio, che il 24 settembre porta al Teatro al Borgo Cornuti e contenti, tra teatro, satira e racconto dell’Italia contemporanea. Non mancherà la musica, con Enzo Gragnaniello, mentre il cinema avrà un doppio appuntamento particolarmente legato al territorio: il 26 settembre sarà Massimiliano Gallo a presentare La Salita insieme al cast, mentre la chiusura del festival, il 27 settembre, sarà affidata a Rocco Papaleo con Il bene comune.

Da Minerva alla corsa agli Oscar: l’ascesa di Massimiliano Gallo

Il collegamento porta direttamente a Minerva – La Scuola, la nuova serie Netflix diretta da Ivan Silvestrini, nella quale Gallo interpreta il comandante Achille Giordano. Otto episodi ambientati in un liceo militare di Portici, tra disciplina, rivalità, amori proibiti e un mistero legato alla scomparsa di un ragazzo. La serie arriverà su Netflix il 22 settembre, pochi giorni dopo l’apertura di Fabulae, ed è stata presentata in anteprima al Giffoni Film Festival. Il momento è importante anche per il cinema italiano che guarda oltre i confini nazionali. Sono 21 i film in corsa per diventare il titolo scelto dall’Italia per la categoria International Feature Film agli Oscar 2027. Tra i film in lizza per rappresentare il nostro cinema c’è infatti La Salita, opera prima alla regia di Massimiliano Gallo. Una coincidenza che rende ancora più interessante l’appuntamento di Casertavecchia. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Guida TV

Potrebbe interessarti anche