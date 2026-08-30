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Maschi Veri, Sarah Felberbaum torna a combattere la mascolinità tossica su Netflix: la stagione 2 della serie è 'dietro l'angolo'

Nuove avventure aspettano Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, ancora alle prese con la ricerca di quell'equilibrio tra i sessi duramente colpito dai cambiamenti

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il 7 ottobre 2026 arriva in streaming in esclusiva su Netflix la stagione 2 di Maschi Veri, con protagonisti Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, ma anche Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, Nicole Grimaudo e Davide Iacopini. Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi si ritroveranno alle prese con nuovi cambiamenti nelle loro vite e ancora alla ricerca di quell’equilibrio tra i sessi duramente colpito dai cambiamenti di status. In calce all’articolo vi lasciamo il trailer ufficiale della stagione 2 di Maschi Veri, in arrivo su Netflix.

Maschi Veri 2, su Netflix tornano Sarah Felberbaum e la "battaglia" tra i sessi

"Maschi si nasce. Uomini si diventa". Questo il claim scelto da Netflix per presentare ufficialmente la stagione 2 di Maschi Veri, comedy con protagonisti Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti. La serie racconta la vita di quattro amici quarantenni, Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, che vivono a Roma e sono uniti da un legame di lunga data. Sono uomini cresciuti secondo un modello tradizionale di mascolinità, convinti di essere, ciascuno a modo suo, dei "maschi alfa". Le loro certezze, però, cominciano a crollare quando il mondo intorno a loro cambia e le relazioni con le donne, il lavoro e la famiglia non funzionano più secondo le vecchie regole. Ognuno di loro è costretto a confrontarsi con i propri pregiudizi e con una concezione della virilità che improvvisamente non sembra più adeguata.

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Nella seconda stagione della serie, i quattro amici saranno ancora alla ricerca di quell’equilibrio tra i sessi duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle loro relazioni che nei nuovi legami che staranno stringendo. Ritroveremo ciascuna delle coppie esattamente all’opposto di come l’avevamo lasciata, con i quattro Maschi fuori posto come sempre, ma più amici che mai.

Tanti volti nuovi: quando esce Maschi Veri 2

Oltre al quadrattico di protagonisti, tornano per questa seconda stagione della comedy made in Netflix anche Thony (Tiziana), Sarah Felberbaum (Ilenia), Laura Adriani (Daniela), Alice Lupparelli (Emma), Nicole Grimaudo (Federica) e Davide Iacopini (Eugenio). Tanti i volti nuovi, tra cui Carolina Crescentini (Simona), Silvia D’Amico (Paola), Alessio Boni (Giordano), Giancarlo Commare (Augusto) e Ilenia Pastorelli (Tecla).

Maschi Veri è una produzione Groenlandia (società del gruppo Banijay), prodotta da Matteo Rovere, scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti e diretta da Matteo Oleotto e Milena Cocozza. La stagione 2 di Maschi Veri esce in esclusiva su Netflix il 7 ottobre 2026: qui sotto trovate il trailer ufficiale.

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