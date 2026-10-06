Sarah Felberbaum alla ricerca di se stessa e Maurizio Lastrico fa fronte alle sue pulsioni: che succede alla coppia di Maschi Veri"
La seconda stagione di Maschi Veri arriva su Netflix ad ottobre: i quattro protagonisti tornano tra crisi sentimentali, nuove sfide e cambiamenti personali.
Quattro amici, quattro vite nuovamente fuori equilibrio e una domanda che resta aperta: quanto è davvero cambiato il modo di essere uomini? Maschi Veri 2 arriva su Netflix il 7 ottobre e rimette al centro della storia Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, alle prese con relazioni, lavoro e nuove consapevolezze. La seconda stagione della serie, in cui ritroviamo anche Sarah Felberbaum, torna a interrogarsi sulla mascolinità contemporanea con ironia e conflitti, mentre le protagoniste femminili acquistano sempre più spazio e autonomia. Di seguito, tutti i dettagli.
Maschi Veri 2, un nuovo capitolo per quattro amici
Come scrive la Repubblica, la seconda stagione di Maschi Veri, disponibile dal 7 ottobre su Netflix, ritrova Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi alle prese con nuove sfide personali e sentimentali. Dopo il percorso sulla mascolinità tossica affrontato nella prima stagione, i quattro comprendono che cambiare davvero richiede molto più di un corso. Le loro vite hanno preso direzioni diverse, ma l’amicizia resta il punto fermo che li accompagna nei momenti di difficoltà.
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Maschi Veri 2, non solo Sarah Felberbaum e Maurizio Lastrico: crisi, ripartenze e nuove consapevolezze
Ebbene, ma cosa ci aspetta in questa seconda stagione? Dunque, Riccardo, interpretato da Francesco Montanari, deve ricominciare dopo la perdita del locale e della relazione con Ilenia, interpretata da Sarah Felberbaum, che a sua volta intraprende un percorso personale e indipendente per ritrovare se stessa. Come racconta Montanari, Riccardo "Si rende conto di non aver costruito niente" e proprio questa consapevolezza lo spinge a mettersi nuovamente in gioco. Massimo affronta invece una nuova fase professionale e la fine della storia con Daniela.
Luigi e Tiziana riescono a ritrovare intimità e complicità dopo una lunga crisi, mentre Mattia, interpretato da Maurizio Lastrico, attraversa una fase di profonda trasformazione. Convinto inizialmente di essere già molto avanti nel proprio percorso, scopre che il cambiamento non può essere affidato soltanto alle lezioni ricevute: "E quindi si trova a dover far fronte a delle pulsioni, all’amore, vive un momento di grande evoluzione e cambiamento".
Maschi Veri 2: donne più consapevoli e uomini chiamati a cambiare
Sempre stando a quanto si apprende da la Repubblica, uno dei temi centrali della nuova stagione è il rapporto tra uomini e donne e, soprattutto, la crescente autonomia delle protagoniste femminili. Sarah Felberbaum, attraverso il personaggio di Ilenia, racconta una donna impegnata a conoscersi meglio e a costruire un percorso che non dipenda dalla relazione con Riccardo. Daniela, invece, sceglie di stabilire con chiarezza i propri limiti: "finché Massimo non fa dei passi avanti, lei sta lontana". Laura Adriani sottolinea inoltre l’importanza di imparare a dire di no: "imparare a dire no è fondamentale".
Anche per Pietro Sermonti il cambiamento passa necessariamente dal confronto con donne più forti e consapevoli: "gli uomini qui fanno un lavoro su di sé anche perché hanno di fronte donne più mature e forti". La serie propone così una riflessione sul cambiamento dei ruoli e delle relazioni, mostrando come la decostruzione degli stereotipi sia un percorso ancora in corso.
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