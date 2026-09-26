Altro che Disney: la vera e inquietante storia di Mary Poppins diventa una serie TV e sarà più oscura che mai La vera storia narrata nei libri sta per diventare una serie TV che racconterà dunque il personaggio nella sua vera natura, ben diversa da com'è stata raccontata dalla Disney

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Mary Poppins si prepara a tornare sul piccolo schermo, ma dimenticate la tata dolce e canterina resa celebre da Julie Andrews nel film Disney del 1964. È infatti in fase di studio una nuova serie TV in carne e ossa che vuole mostrare un volto ben diverso del personaggio, ispirandosi direttamente ai libri originali scritti da P.L. Travers.

La vera Mary Poppins raccontata in una nuova serie TV: i dettagli del progetto

Chi ha letto gli otto romanzi dell’autrice sa bene che la Mary Poppins sulla carta è parecchio distante da quella cinematografica. Nei libri appare come una figura ben più enigmatica, severa, a tratti persino spaventosa e imprevedibile. Non è la figura rassicurante a cui tutti siamo abituati, ma un personaggio spigoloso e misterioso. È proprio questo lato più oscuro e fedele al testo che la serie punta a mettere al centro della storia.

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Il progetto è portato avanti dal produttore Tom Winchester tramite la sua società Pure Fiction Television (sostenuta da See-Saw Films, già dietro a titoli di successo come Heartstopper e Slow Horses). Winchester ha ottenuto i diritti direttamente dagli eredi dell’autrice e al momento si trova nelle fasi iniziali di lavoro. Sebbene ci siano stati primi contatti informali con la Disney, lo studio non è ufficialmente coinvolto e l’intenzione è quella di creare un’opera del tutto indipendente dall’universo Disney.

Gli scontri tra Disney e la scrittrice di Mary Poppins

Questo approccio farebbe felice la stessa P.L. Travers, autrice della vera storia di Mary Poppins, che visse sempre con enorme scontento l’adattamento del 1964, criticando apertamente le libertà prese da Walt Disney (uno scontro storico poi raccontato nel film Saving Mr. Banks del 2013). La Disney, dal canto suo, era già tornata sul personaggio nel 2018 con il sequel Il ritorno di Mary Poppins, interpretato da Emily Blunt; ora, questa nuova serie promette di prendere una strada completamente diversa e molto più vicina alle atmosfere originali, tentando di rendere così giustizia alla storia vera narrata a lungo dalla celebre scrittrice. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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