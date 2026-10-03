Mary Louise Weller è morta: addio all'indimenticabile Mandy di 'Animal House' L'attrice, nota per il ruolo di Mandy Pepperidge nella celebre commedia del 1978 Animal House, è scomparsa il 1° ottobre dopo una malattia

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Mary Louise Weller, l’attrice nota per il ruolo di Mandy Pepperidge nella celebre commedia del 1978 Animal House, è scomparsa il 1° ottobre dopo una breve malattia, a un solo giorno dal suo ottantesimo compleanno.

Addio a Mary Louise Weller, attrice di successi come Starsky & Hutch e Fantasy Island

Nata a New York il 2 ottobre 1946, ha iniziato la sua carriera con piccole apparizioni nei film e qualche ospitata in serie TV come Kojak e Baretta. La svolta arriva proprio con Animal House di John Landis. Nel film interpreta la ragazza di Greg, il presidente della confraternita rivale dei protagonisti, ma ha anche un flirt con Otter (Tim Matheson). Nella famosa scena finale della sfilata, viene rapita da Bluto (John Belushi) vestito da pirata e, nei titoli di coda che raccontano il futuro dei personaggi, la si rivede al suo fianco come moglie del futuro senatore Blutarsky.

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Negli anni successivi partecipa a diverse serie di successo dell’epoca, tra cui Starsky & Hutch, CHiPs, Fantasy Island, A tutte le auto della polizia e Supercar. Sul grande schermo lavora anche al fianco di Chuck Norris nel film d’azione Forza bruta (1982) e recitò nell’horror Bloodtide. La sua ultima apparizione risale al 1983 in un episodio della serie poliziesca Quincy.

L’apparizione della serie TV Quincy

Quest’ultima è una celebre serie televisiva statunitense andata in onda tra il 1976 e il 1983, con protagonista l’attore Jack Klugman. La trama ruota attorno alla vita e al lavoro del dottor Quincy, un medico legale testardo e appassionato che lavora per l’ufficio del coroner della contea di Los Angeles. Mary Louise Weller è apparsa nell’episodio 24 dell’ottava stagione intitolato "The Cutting Edge". L’episodio è andato in onda l’11 maggio 1983 ed è storicamente importante perché è stato anche l’episodio finale di tutta la serie. Nella puntata, l’attrice interpretava il ruolo della dottoressa Wendy Peterman. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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