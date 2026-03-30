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Mary Beth Hurt, morta l’attrice de L’Età dell’Innocenza e Sei Gradi di Separazione: le cause e l’annuncio

L’attrice, Mary Beth Hurt, celebre tra cinema e Brodway, si è spenta a 79 anni dopo una lunga malattia: il ricordo della famiglia e una carriera straordinaria.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Lutto nel mondo del cinema, a pochi giorni dall’annuncio della scomparsa di Carrie Anne Fleming. Mary Beth Hurt, attrice candidata al Tony Award e apprezzata per le sue intense interpretazioni in film come Interiors, Chilly Scenes of Winter e Il mondo secondo Garp, è morta sabato 28 marzo, dopo una lunga malattia, all’età di 79 anni in una struttura per anziani a Jersey City. La notizia è stata confermata dal marito, Paul Schrader. La star, da diverso tempo, soffriva di Alzheimer.

Addio a Mary Beth Hurt, le cause della morte e l’annuncio della famiglia

Notizia del genere sono sempre brutte ed è sempre difficile comunicarle. Mary Beth Hurt è morta a 79 anni dopo una lunga malattia contro il morbo di Alzheimer. La malattia, era stata diagnosticata nel 2015 ed è deceduta in una struttura per anziani a Jersey City, come confermato dal marito Paul Schrader. La star, era stata candidata a tre Tony e nota per film come Interiors e Il mondo secondo Garp. Ad annunciare la morte di Hurt, avvenuta sabato 26 marzo 2026 e che ha spiazzato non poche persone, è stata Molly Schrader, figlia dell’attrice avuta con Paul Schrader. Su Instagram ha scritto: "Ieri mattina abbiamo perso mia madre, Mary Beth, a causa dell’Alzheimer, dopo una battaglia decennale contro la malattia", aggiungendo che "Era un’attrice, una moglie, una sorella, una madre, una zia, un’amica, e ha ricoperto tutti questi ruoli con grazia e una gentile ferocia. Anche se siamo addolorati, troviamo un po’ di conforto nel sapere che non soffre più e che si è riunita in pace con le sue sorelle."

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La carriera di Mary Beth Hurt

Hurt, nata Mary Beth Supinger a Marshalltown, Iowa, ha avuto una lunga carriera alle spalle. Ha lavorato in teatro, cinema e televisione. Studiò recitazione all’Università dell’Iowa e alla NYU, esordendo a New York nel 1974. È stata sposata con William Hurt dal 1971 al 1981 e ha collaborato con suo marito Paul Schrader nei film Affliction e Light Sleeper. In teatro, invece, ha ricevuto una nomination ai Tony per Crimes of the Heart (vincendo anche un Obie), Trelawny of the Wells e Benefactors. Debuttò al cinema con Woody Allen in Interiors (1978) e successivamente apparve in Il mondo secondo Garp, Chilly Scenes of Winter, L’età dell’innocenza e Sei gradi di separazione. In televisione ha partecipato a Law & Order, Thirtysomething e Kojak. Nel 2006 è stata candidata agli Independent Spirit Awards per The Dead Girl ed è apparsa anche in Young Adult, The Exorcism of Emily Rose, The Lady in the Water e Change in the Air.

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