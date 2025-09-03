Trova nel Magazine
Sangue e violenza allo stato puro, su Disney+ arriva una serie per soli adulti: la decisione fa discutere

Disney+ mostra il lato oscuro degli Avengers: violenza, sangue e sopravvissuti in lotta per salvare il mondo in questa serie animata pensata per gli adulti

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Mancano circa tre settimane al debutto su Disney+ di Marvel Zombies, la prima serie animata adatta solo a un pubblico adulto, di cui, nelle scorse ore, sono stati rilasciati online il trailer e le prime immagini. I quattro episodi arriveranno in streaming sulla piattaforma il 24 settembre e i fan sono in attesa da tempo poiché sono davvero curiosi di vedere questa serie visto che, già dal trailer, si evince che sarà intrisa di sangue e violenza allo stato puro. Di seguito, troverete tutti i dettagli.

Marvel Zombies, il trailer della serie animata targata Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer e le prime immagini di Marvel Zombies, la prima serie Marvel Animation destinata a un pubblico adulto. Creata da Bryan Andrews e Zeb Wells, con la produzione di Kevin Feige e altri, il filmato mostra una Terra alternativa invasa da un virus zombie che trasforma gli Avengers in mostri famelici. Un piccolo gruppo di sopravvissuti dovrà affrontare questo mondo distopico e fermare l’incubo. La clip, inoltre, presenta anche Blade Knight, una versione di Moon Knight e Blade, interpretato nel futuro del MCU da Mahershala Ali.

Di cosa parla Marvel Zombies?: La trama e il cast vocale della serie animata

La serie Marvel Zombies si ispira all’episodio What If… Zombies?! e al fumetto di Robert Kirkman e Sean Phillips. La miniserie, composta da quattro episodi, riprende la storia di Spider-Man, T’Challa e la testa di Scott Lang, impegnati a usare la Gemma della Mente come possibile cura contro un’epidemia di zombie che ha travolto gli Avengers. Un gruppo di sopravvissuti dovrà affrontare un mondo distopico e superpoteri non morti per salvare la realtà. Wanda Maximoff appare spietata tra gli eroi infetti, emergono alleanze inaspettate come quella tra Yelena Belova e un ibrido tra Moon Knight e Blade, mentre Shang-Chi, con Katy e Xu Wenwu, gioca un ruolo centrale sotto l’influenza dei Dieci Anelli. Inoltre, ricordiamo che questa è la prima serie animata dell’MCU destinata a un pubblico adulto (TV-MA), con violenza più esplicita. Finora solo i live-action avevano ricevuto classificazioni equivalenti (R), mentre tutte le altre serie animate su Disney+ erano adatte a un pubblico più ampio (TV-G o TV-14).

Il cast vocale originale include Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani e Dominique Thorne. La serie è creata da Bryan Andrews e Zeb Wells. Potrete vedere in streaming Marvel Zombies su Disney+ il 24 settembre 2025. Segnate questo giorno se non volete mancare all’appuntamento!

