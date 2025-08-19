Disney+ spiazza i fan: con Marvel Zombies arriva la prima serie animata vietata ai minori dell’MCU Dal prossimo mese debutta su Disney+ Marvel Zombies, la serie animata e spin-off di What If…? che segna la svolta horror e adulta del Marvel Cinematic Universe.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

L’attesa è finita (finalmente). Manca davvero pochissimo al debutto su Disney+ di Marvel Zombies, la miniserie animata della Marvel che, per la prima volta, sarà vietata ai minori di 15 anni. Sì, avete capito bene! Questo progetto trasforma gli eroi Marvel in creature fameliche, portando l’universo dei supereroi in chiave horror. Si potrebbe dire che è il ritorno di un’idea nata da What If…?, in arrivo in anticipo (il 24 settembre 2025) e adatta a un pubblico un po’ più adulto. Siete curiosi di saperne di più? Non ne avevamo dubbi, quindi, proseguite la lettura.

Marvel Zombies, cosa sappiamo sulla prima serie animata vietata ai minori

Ricordate bene questa data perché segnerà una svolta: 24 settembre 2025. Il prossimo mese Marvel Studios lancerà su Disney+ Marvel Zombies, la prima serie animata dell’MCU destinata a un pubblico adulto (classificazione TV-MA), il che consentirà ai creatori di spingersi oltre con scene di violenza. Finora, solo progetti live-action dell’MCU avevano ricevuto la classificazione R, che nell’ambito cinematografico equivale proprio al TV-MA. Tutte le serie animate precedenti su Disney+ erano adatte a un pubblico più ampio (TV-G o TV-14). La serie, spin-off del quinto episodio di What If…?, racconta un universo in cui la maggior parte dei supereroi e supercattivi è diventata zombie, mentre una piccola resistenza cerca di sopravvivere. In particolare, la miniserie in quattro episodi vede Spider-Man, T’Challa e la testa fluttuante di Scott Lang usare la Gemma della Mente come possibile cura. Vengono introdotti nuovi sopravvissuti del MCU e personaggi ispirati al fumetto originale di Robert Kirkman e Sean Phillips.

Tra gli eroi infetti c’è una Wanda Maximoff spietata, mentre emergono alleanze inedite, come quella tra Yelena Belova e un ibrido tra Moon Knight e Blade. Shang-Chi, insieme a Katy e Xu Wenwu, gioca un ruolo centrale, con l’ombra dei Dieci Anelli sempre presente. Lo showrunner è Brad Andrews, con sceneggiatura di Zeb Wells, e l’espansione in miniserie è stata fortemente voluta da Brad Winderbaum e Kevin Feige.

La trama di Marvel Zombie

Nelle scorse ore, per la gioia dei fan, Disney+ e i Marvel Studios non hanno annunciato solo la nuova data di uscita anticipata della miniserie animata vietata ai minori, Marvel Zombies, ma anche la trama ufficiale. A quanto pare, un gruppo di sopravvissuti dovrà affrontare un mondo distopico per fermare un’epidemia di zombie che ha travolto gli Avengers. Tessa Thompson tornerà nel ruolo di Valchiria, già vista in What If…?, da cui la serie prende spunto, mentre il cast vocale include numerose star del MCU come Paul Rudd, Wyatt Russell, Iman Vellani, Elizabeth Olsen, Florence Pugh e Dominique Thorne, interpretando versioni "vive" o "non-morte" dei loro personaggi.

