Trova nel Magazine
Libero Magazine

Disney+ spiazza i fan: con Marvel Zombies arriva la prima serie animata vietata ai minori dell’MCU

Dal prossimo mese debutta su Disney+ Marvel Zombies, la serie animata e spin-off di What If…? che segna la svolta horror e adulta del Marvel Cinematic Universe.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

L’attesa è finita (finalmente). Manca davvero pochissimo al debutto su Disney+ di Marvel Zombies, la miniserie animata della Marvel che, per la prima volta, sarà vietata ai minori di 15 anni. Sì, avete capito bene! Questo progetto trasforma gli eroi Marvel in creature fameliche, portando l’universo dei supereroi in chiave horror. Si potrebbe dire che è il ritorno di un’idea nata da What If…?, in arrivo in anticipo (il 24 settembre 2025) e adatta a un pubblico un po’ più adulto. Siete curiosi di saperne di più? Non ne avevamo dubbi, quindi, proseguite la lettura.

Marvel Zombies, cosa sappiamo sulla prima serie animata vietata ai minori

Ricordate bene questa data perché segnerà una svolta: 24 settembre 2025. Il prossimo mese Marvel Studios lancerà su Disney+ Marvel Zombies, la prima serie animata dell’MCU destinata a un pubblico adulto (classificazione TV-MA), il che consentirà ai creatori di spingersi oltre con scene di violenza. Finora, solo progetti live-action dell’MCU avevano ricevuto la classificazione R, che nell’ambito cinematografico equivale proprio al TV-MA. Tutte le serie animate precedenti su Disney+ erano adatte a un pubblico più ampio (TV-G o TV-14). La serie, spin-off del quinto episodio di What If…?, racconta un universo in cui la maggior parte dei supereroi e supercattivi è diventata zombie, mentre una piccola resistenza cerca di sopravvivere. In particolare, la miniserie in quattro episodi vede Spider-Man, T’Challa e la testa fluttuante di Scott Lang usare la Gemma della Mente come possibile cura. Vengono introdotti nuovi sopravvissuti del MCU e personaggi ispirati al fumetto originale di Robert Kirkman e Sean Phillips.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tra gli eroi infetti c’è una Wanda Maximoff spietata, mentre emergono alleanze inedite, come quella tra Yelena Belova e un ibrido tra Moon Knight e Blade. Shang-Chi, insieme a Katy e Xu Wenwu, gioca un ruolo centrale, con l’ombra dei Dieci Anelli sempre presente. Lo showrunner è Brad Andrews, con sceneggiatura di Zeb Wells, e l’espansione in miniserie è stata fortemente voluta da Brad Winderbaum e Kevin Feige.

La trama di Marvel Zombie

Nelle scorse ore, per la gioia dei fan, Disney+ e i Marvel Studios non hanno annunciato solo la nuova data di uscita anticipata della miniserie animata vietata ai minori, Marvel Zombies, ma anche la trama ufficiale. A quanto pare, un gruppo di sopravvissuti dovrà affrontare un mondo distopico per fermare un’epidemia di zombie che ha travolto gli Avengers. Tessa Thompson tornerà nel ruolo di Valchiria, già vista in What If…?, da cui la serie prende spunto, mentre il cast vocale include numerose star del MCU come Paul Rudd, Wyatt Russell, Iman Vellani, Elizabeth Olsen, Florence Pugh e Dominique Thorne, interpretando versioni "vive" o "non-morte" dei loro personaggi.

Potrebbe interessarti anche

Eyes Of Wakanda, la miniserie animata Marvel debutterà su Disney+ il 1° agosto 2025

Marvel lancia Eyes of Wakanda: la miniserie animata che svela i guerrieri segreti del Vibranio su Disney+ ad agosto

Ad agosto su Disney+ arriverà Eyes of Wakanda, la miniserie Marvel animata che racco...
Questi personaggi Marvel hanno reso Disney+ una hit mondiale, chi sono

Questi personaggi Marvel hanno reso Disney+ una hit mondiale, chi sono

Le serie tv Marvel non hanno sempre incontrato il favore dei fan, ma hanno senza dub...
Quel pazzo venerdì... Sempre più pazzo

Disney+, film e serie in uscita a luglio e agosto 2025: dal sequel di 'Quel pazzo venerdì' ai 'Fantastici 4'

Scopriamo tutte le novità che ci attendono questa stagione su Disney+, dalle grandi ...
I Fantastici Quattro: Gli Inizi, trama cast e cosa vedere prima

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, cosa recuperare prima di andare al cinema a vedere la Prima Famiglia Marvel

La trama, il cast e cosa vedere per prepararsi al meglio prima di andare al cinema p...
Eyes Of Wakanda, Marvel ha rilasciato il teaser trailer della serie animata

Eyes of Wakanda: Marvel apre i cancelli ai "cani da guerra" del regno, il trailer fa già parlare i fan

Un trailer mozzafiato anticipa la nuova serie Eyes Of Wakanda, tra poteri ancestrali...
Ryan Reynolds annuncia Deadpool in Avengers: Doomsday (forse)

Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds annuncia l'arrivo di un personaggio: le teorie su Deadpool

Un post su Instagram dell'attore di Deadpool lancia più di un segnale sulla presenza...
Thunderbolts* su Disney+ in streaming dal 27 agosto

Thunderbolts* sta per arrivare su Disney+, ed è più vicino di quel che pensate: quando esce e dove vederlo (gratis)

Il 36° film del Marvel Cinematic Universe arriva in streaming su Disney+, alla ricer...
Eyes of Wakanda, dalla trama al trailer: tutto sulla serie Disney

Eyes of Wakanda è una storia di avventura, coraggio e tanto pericolo: tutto sulla serie TV di Disney+

Eyes of Wakanda è la nuova serie TV di Disney+ che ci riporta nell'amato mondo della...
Ironheart, Sacha Baron Cohen è Mefisto nella serie Disney+

Marvel accontenta i fan, nella serie Ironheart c'è anche il super cattivo che tutti volevano (saranno dolori)

Ormai il velo del mistero è stato sollevato e i Marvel Studios hanno accontentato qu...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Ana de Armas

Ana de Armas
Steve Buscemi

Steve Buscemi
David Hekili Kenui Bell Lilo & Stitch

David Hekili Kenui Bell
Shiloh Jolie

Shiloh Jolie

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963