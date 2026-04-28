Nuovi leader per i Vendicatori: la scommessa Marvel per il 2027 è incredbile

Avengers: Secret Wars, addio ai vecchi miti: svelati i due eroi che prenderanno il comando dei Vendicatori
Con l'addio definitivo a Steve Rogers, Marvel prepara il terreno per Avengers: Secret Wars e spuntano i nomi dei due nuovi leader
Il ritorno di Steve Rogers negli Avengers è ormai cosa certa, ma Captain America non torna per restare al lungo al comando. Le ultime voci che circolano tra i fan suggeriscono infatti che la Marvel abbia piani molto diversi per i due capitoli in arrivo: a prendere le redini dei Vendicatori saranno infatti altri due eroi.
Nuovi capitani alla guida degli Avengers: la svolta della Marvel
Dopo l’addio in Endgame, Chris Evans torna nei panni di Steve Rogers e, in Avengers: Doomsday, avrà un ruolo centralissimo. Pare che sarà proprio lui a guidare l’attacco contro il nuovo cattivo, il Dottor Destino (interpretato nientemeno che da Robert Downey Jr.), probabilmente affiancato dal fido Thor. Si parla addirittura di una questione personale tra i due, il che renderebbe lo scontro ancora più epico.
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Le cose però cambieranno in Avengers: Secret Wars. Se in Doomsday il protagonista sarà Cap, nel capitolo successivo i riflettori si sposteranno altrove. Le indiscrezioni dicono che i veri piloti della storia saranno lo Spider-Man di Tom Holland e il Wolverine di Hugh Jackman.
Il ‘doppio gioco’ di Robert Downey Jr.
E le sorprese non finiscono qui: stando a quanto riportato da Geektyrant, sembra che Robert Downey Jr. possa fare il doppio gioco, apparendo sia come Dottor Destino che, in qualche modo legato al Multiverso, come l’amato Tony Stark. La Marvel sta anche pensando a come collegare passato e futuro. Gira voce che verrà rilasciata una nuova versione di Endgame con una scena post-credits inedita. L’idea sarebbe quella di riprendere il finale commovente dove Steve balla con Peggy, ma con un tocco inquietante: qualcuno (forse Loki o Reed Richards) potrebbe apparire all’improvviso per avvertire Rogers di una minaccia imminente che sta per colpire la realtà. Un modo perfetto per spiegare perché Steve debba tornare a combattere nonostante si fosse finalmente ritirato.
Ricordiamo infine le date di uscita dei due film: quella di Avengers: Doomsday è fissata per il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars è in programma per 17 dicembre 2027.
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