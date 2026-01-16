Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Timothée Chalamet minacciato da un attore sul set del film Marty Supreme: la confessione shock

L'attore Timothée Chalamet ha rivelato di essere stato minacciato sul set del suo ultimo film, Marty Supreme, da un altro attore: ecco cos'è successo

Golden Globes 2026
Mediaset Infinity

Timothée Chalamet ha raccontato un brutto episodio accaduto durante le riprese del film drammatico sul ping pong Marty Supreme. La star trentenne ha partecipato a un’intervista a People con il collega attore Robert Downey Jr mercoledì 14 gennaio, al DGA Theater di Los Angeles, e qui ha parlato di un’esperienza cinematografica molto particolare che lo ha visto protagonista.

Timothée Chalamet minacciato sul set di Marty Supreme: l’attore spiega cos’è accaduto

Chalamet ha ammesso di esser stato minacciato da un altro attore durante le riprese sul set. "Non dirò chi, ma in quella sequenza del motel ci sono molti non attori… con cui trovo davvero emozionante lavorare, ma a volte ci vogliono più riprese per ottenere davvero qualcosa da loro", ha esordito la star, spiegando di essersi trovato faccia a faccia con quest’uomo per esigenze di copione. "Mi sono davvero messo faccia a faccia con quel tizio e ho cercato di farlo arrabbiare con me. Dicevo a Josh [Safdie, il regista del film] che non si sarebbe arrabbiato con me", ha spiegato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tuttavia, le cose hanno preso una piega ben diversa quando l’attore, una comparsa del film Marty Supreme, ha ribaltato la situazione. "Ho fatto un’altra ripresa, e poi il tizio ha detto: ‘Sono appena stato in prigione per 30 anni. Non vorrai mica rompermi i cogl*ni. Non vorrai vedermi arrabbiato'". A quel punto, uno scosso Chalamet ha concluso il suo racconto con una risata nervosa, dicendo di essersi rivolto al regista dicendogli: "Santo cielo, chi mi hai messo di fronte, amico?"

Il cameo segreto di Robert Pattinson

Questo raccontato da Timothée Chalamet non è l’unico segreto recentemente emerso sul film Marty Supreme. Durante un intervento al BFI Southbank di Londra, il regista ha rivelato che Robert Pattinson fa un cameo segreto, solo vocale, nel film. "Nessuno lo sa, ma quella voce, il commentatore, l’arbitro, è Pattinson", ha rivelato Safdie. Quest’ultimo e Pattison hanno lavorato insieme al thriller del 2017 Good Time, e il regista ha definito il suo momento nascosto un sottile "Easter egg" incorporato nel film.

Ricordiamo che Marty Supreme racconta l’ascesa di una stella americana del tennistavolo nel circuito internazionale e vede la partecipazione anche di Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow e Fran Drescher.

Potrebbe interessarti anche

Golden Globes 2026

Golden Globes 2026, i vincitori che potrebbero brillare anche agli Oscar: uno è sbalorditivo

Tra conferme e sorprese, i Golden Globes accendono i riflettori sulla stagione degli...
Golden Globes 2026, i migliori momenti della notte di premiazioni

Golden Globes 2026, i migliori momenti della premiazione: Timothée Chalamet commuove

Da Steven Spielberg alla dedica ad Adam Somner, tutti i momenti da ricordare della p...
Dune 3, le anticipazioni del trailer rivelano dettagli interessanti sul nuovo film con Timothée Chalamet

Dune 3, le anticipazioni del trailer svelano l’epico destino di Paul Atreides: verità oscure e battaglie infuocate

Dune 3 porta Paul Atreides faccia a faccia con il suo destino: intrighi, verità nasc...
Chi ha vinto i Golden Globes 2026

Golden Globe 2026, un attore di 16 anni fa la storia e due icone di ER si scatenano sul palco: chi sono le star

Adolescence porta al trionfo Owen Cooper ai Golden Globes 2026, mentre The Pitt rega...
Tony Servillo ottiene la Coppa Volpi per il miglior attore protagonista a Venezia nel film La Grazia

Toni Servillo alla conquista del Regno Unito: questo film è valso la Coppa Volpi a Venezia

Il nuovo film di Paolo Sorrentino supera la prima selezione dei BAFTA e conquista un...
Checco Zalone, Buen Camino vicinissimo al record assoluto

Checco Zalone (ancora) re del Box Office, Buen Camino a un passo dal record assoluto e sogna il trono di Avatar

Il film di Checco Zalone, Buen Camino, non rallenta nemmeno a gennaio: incassi da ca...
Kristen Stewart vorrebbe dirigere un remake di Twilight

Twilight, Kristen Stewart fa sognare i fan: pronta a rilanciare la celebre saga ma non da attrice

L’attrice apre a un possibile remake della saga che l’ha resa famosa: grande budget,...
The Batman 2, la star dell'MCU si aggiunge al clamoroso cast

The Batman 2, Sebastian Stan nel cast del film e un ritorno che mette i brividi

Un noto volto di casa Marvel sta per entrare nell'attesissimo progetto della rivale ...
Netflix compra Warner: quali franchise si è accaparrato il Colosso dello streaming

Netflix fa il colpaccio con Warner Bros: quali franchise ha 'vinto' il Colosso dello streaming

L'accordo tra Warner e Netflix permette al Colosso dello streaming di mettere le man...

Personaggi

Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Margherita Aresti

Margherita Aresti
Franco Nero

Franco Nero
Ed Westwick

Ed Westwick

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963