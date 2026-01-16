Timothée Chalamet minacciato da un attore sul set del film Marty Supreme: la confessione shock
L'attore Timothée Chalamet ha rivelato di essere stato minacciato sul set del suo ultimo film, Marty Supreme, da un altro attore: ecco cos'è successo
Timothée Chalamet ha raccontato un brutto episodio accaduto durante le riprese del film drammatico sul ping pong Marty Supreme. La star trentenne ha partecipato a un’intervista a People con il collega attore Robert Downey Jr mercoledì 14 gennaio, al DGA Theater di Los Angeles, e qui ha parlato di un’esperienza cinematografica molto particolare che lo ha visto protagonista.
Timothée Chalamet minacciato sul set di Marty Supreme: l’attore spiega cos’è accaduto
Chalamet ha ammesso di esser stato minacciato da un altro attore durante le riprese sul set. "Non dirò chi, ma in quella sequenza del motel ci sono molti non attori… con cui trovo davvero emozionante lavorare, ma a volte ci vogliono più riprese per ottenere davvero qualcosa da loro", ha esordito la star, spiegando di essersi trovato faccia a faccia con quest’uomo per esigenze di copione. "Mi sono davvero messo faccia a faccia con quel tizio e ho cercato di farlo arrabbiare con me. Dicevo a Josh [Safdie, il regista del film] che non si sarebbe arrabbiato con me", ha spiegato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tuttavia, le cose hanno preso una piega ben diversa quando l’attore, una comparsa del film Marty Supreme, ha ribaltato la situazione. "Ho fatto un’altra ripresa, e poi il tizio ha detto: ‘Sono appena stato in prigione per 30 anni. Non vorrai mica rompermi i cogl*ni. Non vorrai vedermi arrabbiato'". A quel punto, uno scosso Chalamet ha concluso il suo racconto con una risata nervosa, dicendo di essersi rivolto al regista dicendogli: "Santo cielo, chi mi hai messo di fronte, amico?"
Il cameo segreto di Robert Pattinson
Questo raccontato da Timothée Chalamet non è l’unico segreto recentemente emerso sul film Marty Supreme. Durante un intervento al BFI Southbank di Londra, il regista ha rivelato che Robert Pattinson fa un cameo segreto, solo vocale, nel film. "Nessuno lo sa, ma quella voce, il commentatore, l’arbitro, è Pattinson", ha rivelato Safdie. Quest’ultimo e Pattison hanno lavorato insieme al thriller del 2017 Good Time, e il regista ha definito il suo momento nascosto un sottile "Easter egg" incorporato nel film.
Ricordiamo che Marty Supreme racconta l’ascesa di una stella americana del tennistavolo nel circuito internazionale e vede la partecipazione anche di Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow e Fran Drescher.
Potrebbe interessarti anche
Golden Globes 2026, i vincitori che potrebbero brillare anche agli Oscar: uno è sbalorditivo
Tra conferme e sorprese, i Golden Globes accendono i riflettori sulla stagione degli...
Golden Globes 2026, i migliori momenti della premiazione: Timothée Chalamet commuove
Da Steven Spielberg alla dedica ad Adam Somner, tutti i momenti da ricordare della p...
Dune 3, le anticipazioni del trailer svelano l’epico destino di Paul Atreides: verità oscure e battaglie infuocate
Dune 3 porta Paul Atreides faccia a faccia con il suo destino: intrighi, verità nasc...
Golden Globe 2026, un attore di 16 anni fa la storia e due icone di ER si scatenano sul palco: chi sono le star
Adolescence porta al trionfo Owen Cooper ai Golden Globes 2026, mentre The Pitt rega...
Toni Servillo alla conquista del Regno Unito: questo film è valso la Coppa Volpi a Venezia
Il nuovo film di Paolo Sorrentino supera la prima selezione dei BAFTA e conquista un...
Checco Zalone (ancora) re del Box Office, Buen Camino a un passo dal record assoluto e sogna il trono di Avatar
Il film di Checco Zalone, Buen Camino, non rallenta nemmeno a gennaio: incassi da ca...
Twilight, Kristen Stewart fa sognare i fan: pronta a rilanciare la celebre saga ma non da attrice
L’attrice apre a un possibile remake della saga che l’ha resa famosa: grande budget,...
The Batman 2, Sebastian Stan nel cast del film e un ritorno che mette i brividi
Un noto volto di casa Marvel sta per entrare nell'attesissimo progetto della rivale ...