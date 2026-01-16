Timothée Chalamet minacciato da un attore sul set del film Marty Supreme: la confessione shock L'attore Timothée Chalamet ha rivelato di essere stato minacciato sul set del suo ultimo film, Marty Supreme, da un altro attore: ecco cos'è successo

Timothée Chalamet ha raccontato un brutto episodio accaduto durante le riprese del film drammatico sul ping pong Marty Supreme. La star trentenne ha partecipato a un’intervista a People con il collega attore Robert Downey Jr mercoledì 14 gennaio, al DGA Theater di Los Angeles, e qui ha parlato di un’esperienza cinematografica molto particolare che lo ha visto protagonista.

Timothée Chalamet minacciato sul set di Marty Supreme: l’attore spiega cos’è accaduto

Chalamet ha ammesso di esser stato minacciato da un altro attore durante le riprese sul set. "Non dirò chi, ma in quella sequenza del motel ci sono molti non attori… con cui trovo davvero emozionante lavorare, ma a volte ci vogliono più riprese per ottenere davvero qualcosa da loro", ha esordito la star, spiegando di essersi trovato faccia a faccia con quest’uomo per esigenze di copione. "Mi sono davvero messo faccia a faccia con quel tizio e ho cercato di farlo arrabbiare con me. Dicevo a Josh [Safdie, il regista del film] che non si sarebbe arrabbiato con me", ha spiegato.

Tuttavia, le cose hanno preso una piega ben diversa quando l’attore, una comparsa del film Marty Supreme, ha ribaltato la situazione. "Ho fatto un’altra ripresa, e poi il tizio ha detto: ‘Sono appena stato in prigione per 30 anni. Non vorrai mica rompermi i cogl*ni. Non vorrai vedermi arrabbiato'". A quel punto, uno scosso Chalamet ha concluso il suo racconto con una risata nervosa, dicendo di essersi rivolto al regista dicendogli: "Santo cielo, chi mi hai messo di fronte, amico?"

Il cameo segreto di Robert Pattinson

Questo raccontato da Timothée Chalamet non è l’unico segreto recentemente emerso sul film Marty Supreme. Durante un intervento al BFI Southbank di Londra, il regista ha rivelato che Robert Pattinson fa un cameo segreto, solo vocale, nel film. "Nessuno lo sa, ma quella voce, il commentatore, l’arbitro, è Pattinson", ha rivelato Safdie. Quest’ultimo e Pattison hanno lavorato insieme al thriller del 2017 Good Time, e il regista ha definito il suo momento nascosto un sottile "Easter egg" incorporato nel film.

Ricordiamo che Marty Supreme racconta l’ascesa di una stella americana del tennistavolo nel circuito internazionale e vede la partecipazione anche di Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow e Fran Drescher.

