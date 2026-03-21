Marty Supreme, quando esce il film (da Oscar) con Chalamet e dove vederlo in streaming
Dopo il flop agli Oscar, Marty Supreme sta per fare il suo esordio in streaming: ecco dove e quando sarà possibile vedere il film con Chalamet
Dopo aver fatto molto parlare di sé durante l’ultima edizione degli Oscar, Marty Supreme, l’ultima fatica di A24 con protagonista Timothée Chalamet, approda finalmente sul piccolo schermo. HBO Max ha confermato che il dramma sportivo, diretto da Josh Safdie, sarà disponibile nel proprio catalogo a partire dal 24 aprile. Il film, che ha debuttato nei cinema lo scorso Natale, vanta un cast eccezionale: accanto a Chalamet troviamo nomi del calibro di Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, il rapper Tyler, the Creator e la storica "Tata" Fran Drescher.
Marty Supreme arriva in streaming dopo il flop alla cerimonia degli Oscar
Ambientato nella New York degli anni ’50, il racconto segue l’ascesa di Marty Mauser (interpretato da Chalamet), un giovane e talentuoso giocatore di ping-pong animato da un’ambizione sfrenata e dal desiderio incrollabile di conquistare il titolo mondiale. Nonostante il grande successo di critica, la notte degli Oscar del 15 marzo 2026 ha lasciato l’amaro in bocca alla produzione, visto che il film, nonostante avesse ottenuto ben nove nomination (tra cui miglior film, attore protagonista, regia e sceneggiatura), non è riuscito a portare a casa alcuna statuetta.
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Le polemiche contro Timothée Chalamet
Bisogna d’altronde ricordare che Chalamet è finito al centro del mirino anche per alcune dichiarazioni rilasciate durante la promozione del film, in particolare sul fatto di non voler dedicare il suo talento a forme d’arte "di nicchia" o "poco seguite", facendo riferimenti critici al balletto e all’opera. Dichiarazioni che hanno scatenato grandi polemiche nell’ambiente e hanno coinvolto anche il nostro Andrea Bocelli e che secondo molti sarebbe costato a Chalamet la statuetta come Miglior attore protagonista.
Mentre Marty Supreme si prepara dunque al debutto in streaming su HBO Max, la casa di produzione A24 non si ferma e lavora ad un nuovo adattamento di Bloodsport, che vedrà coinvolti Michaela Coel e Jean-Claude Van Damme.
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