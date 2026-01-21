Trova nel Magazine
Maccio Capatonda lancia Marty Supreme con un video (virale): le tre folli strategie per il successo di Timothée Chalamet

Il comico Maccio Capatonda ha proposto tre idee esilaranti per promuovere il nuovo film di Timothée Chalamet, Marty Supreme, in un video su Youtube

Maccio Capatonda
Fonte Instagram macciocapatonda_official

Maccio Capatonda, in un video disponibile su youtube, diventa consulente marketing per Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie su Marty Reisman (il leggendario campione di ping pong interpretato da Timothée Chalamet). Il celebre comico, attore, sceneggiatore, regista e youtuber italiano ha elencato un po’ di strategie per promuovere ‘al meglio’ l’attesissimo film, che secondo molti è la miglior performance di Chalamet ad oggi. Inutile dire che il risultato è un filmato esilarante, fatto di proposte tra l’assurdo e l’incredibile.

Le tre idee esilaranti di Maccio Capatonda per promuovere il film Marty Supreme

In una call con alcuni rappresentanti del team IWonderPictures, Capatonda inizia ad esprimere le sue idee per la promozione del film, in una consulenza che precisa essere "gratis", partendo dal tema "sognare in grande". Il comico elenca varie aspettative e speranze ironiche delle persone, arrivando poi alla sua concezione di ‘dream big’: un letto di quindici piazze da installare in quindici piazza italiane. Il motivo? Il letto è l’ambiente dove si sogna.

La seconda idea si basa sul concetto di ‘orange’, arancione, il colore delle palline di ping pong nel film. L’obiettivo per la promozione è cambiare il colore alle parole. Ad esempio, il blue jeans diventerebbe orange jeans, quindi chi acquista i pantaloni li associa subito alla pellicola. Altra parola che potrebbe cambiare è ‘bluetooth’ che diventerebbe ‘orangetooth’. Il concetto può essere applicato anche alla musica, esattamente al genere. Si andrebbe quindi all’Orange Metal con un tono diverso rispetto al genere Black Metal. Le idee sono tantissime e tra queste c’è quella relativa al pianeta Marte che diventerebbe Marte Supreme, utilizzando i rover della NASA si potrebbe puntare anche ad un cartello con il titolo.

L’ultima idea di Capatonda è quella di promuovere il film attraverso il concetto del superamento dei propri limiti. Un progetto che esprime attraverso un trailer, dal titolo Maccio Supreme, in cui lo si vede abbattere, con una pallina di ping-pong, degli scatoli che portano le scritte di pensieri negativi che diciamo a noi stessi. È questo, insomma, il modo in cui li abbatterebbe i limiti.

Ecco il video ‘promozionale’ di Maccio Capatonda per Marty Supreme:

Quando esce Marty Supreme al cinema

Ricordiamo che Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie con Timothée Chalamet, esce nelle sale italiane giovedì 22 gennaio 2026, distribuito da I Wonder Pictures. Dopo i consigli scherzosi di Maccio Capatonda, il pubblico sarà sicuramente ancora più curioso di scoprire il film.

Programmi

