Marty Supreme, Timothée Chalamet tra realtà e finzione: la storia vera del film candidato agli Oscar L’imperdibile pellicola è liberamente ispirata alla vita reale del campione di ping-pong Marty Reisman e alla sua scalata al successo: ecco tutti i dettagli.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

New York, anni ’50: una pallina che rimbalza senza tregua, un sogno americano da conquistare ad ogni costo e un protagonista irriverente che gioca con le regole fino a riscriverle. È con questa energia che il film Marty Supreme è riuscito a conquistare critica, pubblico e ben 9 candidature agli Oscar 2026. La pellicola, diretta da Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet, è liberamente ispirata alla vita reale del campione di ping-pong Marty Reisman, che nel film diventa Marty Mauser, un giovane ambizioso e sfrontato che, da commesso di scarpe nel Lower East Side di New York, sogna di diventare il migliore giocatore di tennis da tavolo del mondo. Scopriamo di più.

Marty Supreme, la vera storia di Marty Reisman dietro al film

Il personaggio di Marty Mauser, al centro del film Marty Supreme, si ispira liberamente alla vita di Marty Reisman, una figura leggendaria nel mondo del tennis da tavolo statunitense. Nato il 1° febbraio 1930 a Manhattan, da una famiglia di immigrati ebrei, Reisman rimase affascinato dal ping pong fin da giovane. Dopo aver trovato nel gioco un modo per canalizzare le sue energie, a soli 13 anni divenne campione juniores della città. Molto presto divenne celebre non solo per la tecnica, ma anche e soprattutto per il suo stile carismatico e la capacità di attirare gli avversari nei suoi tranelli: al Lawrence’s Broadway Table Tennis Club di New York giocava per soldi, fingendo di perdere per poi ribaltare le partite successive e incassare le vincite.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sua carriera fu costellata di successi: 22 titoli importanti tra cui due U.S. Open e un British Open, oltre a 5 medaglie ai Campionati mondiali di tennis da tavolo. Per decenni fu protagonista della scena newyorkese, apprezzato per l’abilità, il carisma, l’eleganza e l’eccentricità del suo look: cappelli vistosi e abiti sgargianti. Una lunga carriera costellata da febbrili sessioni di ping-pong fino a tarda notte, torride e complicate relazioni amorose e vere e proprie manipolazioni per vincere denaro a scapito dei giocatori meno bravi.

Marty Supreme tra storia e finzione: differenze tra cinema e realtà

Pur essendo ispirato a una figura reale, Marty Supreme non è un biopic storico tradizionale: è una narrazione liberamente romanzata, che sceglie di mettere in luce una sola porzione della vita del protagonista, concentrandosi in particolare sull’anno 1952, un momento cruciale nella ricerca della gloria di Marty nel mondo competitivo del ping-pong.

Nonostante molte particolarità, tecniche e stranezze di Marty siano perfettamente rappresentate anche nel film, non mancano anche scelte narrative molto più creative volte solamente a mettere in risalto non tanto i trionfi tecnici, quanto la tenacia, l’ingegno e l’ossessione del personaggio nella sua corsa personale verso la fama. Tra gli aspetti della vita reale di Reisman deliberatamente modificati troviamo ad esempio l’assenza della moglie Yoshiko Koshino. Nel film infatti lei non compare, ma al suo posto troviamo Kay Stone, una ricca mondana interpretata da Gwyneth Paltrow.

Potrebbe interessarti anche