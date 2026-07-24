"Mi definisco un caso umano": dai disastri post-divorzio è nato un podcast, così Martina Stella si rilancia
A 25 anni di distanza da L'ultimo Bacio, l'attrice si è concessa al Corriere della Sera, rivelando la "problematica" ispirazione per il suo podcast su YouTube
Ora Martina Stella ha 41 anni, due figli, un divorzio e una carriera alle spalle tra cinema e teatro, ma "solo" 25 anni fa era la sedicenne che faceva vacillare Stefano Accorsi in L’ultimo Bacio. Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice si è lasciata andare come un fiume in piena, raccontando tutto, dalle difficoltà iniziali fino ai successi, passando per gli innumerevoli passi falsi della sua vita sentimentale da single.
Martina Stella e il podcast dei "casi umani" nato dai suoi appuntamenti andati male
Il sogno di avere una famiglia è sempre lì, ma negli anni è sempre stato tradito, come ammesso dalla diretta interessata alle colonne del Corriere della Sera. Prima la fallimentare relazione con l’hair stylist Gabriele Gregorini, con cui ha avuto la prima figlia, Ginevra; poi il matrimonio andato a monte con con il procuratore sportivo Andrea Manfredonia, dalla cui unione è nato il secondo figlio, Leonardo. Proprio la sua vita da single dopo il divorzio ha fatto da ispirazione per il suo podcast su YouTube, Casi umani, un "titolo provocatorio", come ha rivelato lei stessa, che a sua volta si definisce "caso umano".
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"Mi capitavano uomini che al primo appuntamento passavano un’ora a parlare dell’ex moglie. Io sono empatica, ho fatto anni di analisi, so ascoltare, però non ci vuole Freud per capire che qualche nodo non è risolto", ha raccontato l’attrice. E non mancano nemmeno le esperienza "particolari": "Uno tentò un bacio a rallentatore, partendo da lontano, come in un film. Glielo dissi e, dopo, in macchina, quasi mi saltò addosso. Io più che sedotta mi sono spaventata".
Il passato sotto ai riflettori e sulla cronaca rosa
Non sono mancati, nella vita privata di Martina Stella, diversi flirt con altri personaggi di spicco, su tutti il campione di MotoGP Valentino Rossi e Lapo Elkann. Proprio nel periodo in cui si frequentava con Il Dottore, l’attenzione mediatica era al suo picco massimo: "perché era nel suo momento forse di maggior successo e anch’io. Però fu una storia molto breve, da ragazzini". Più articolata la relazione con Lapo, specialmente nel periodo relativo al malore dell’imprenditore. Stella confida che in quei giorni la cosa difficile fu "scegliere il silenzio: non mi sembrava giusto parlare di cose che riguardavano un’altra persona".
La svolta nella carriera arrivò grazie al film di Gabriele Muccino, ma fino ad allora la vita di Martina Stella fu segnata soprattutto da difficoltà economiche. Racconta di come, per raggiungere i provini a Roma dalla Toscana, salissero spesso in treno senza biglietto, nascondendosi in bagno se fosse arrivato il controllore. "Una volta, uno ci trovò stipate lì dentro e ci lasciò andare, disse: "Andate, andate, siete disperate"", ha raccontato.
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