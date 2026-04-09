Martina Miliddi dopo Affari Tuoi: ”De Martino mi protegge”. E svela la verità su Samira Lui Dal debutto ad Amici al paragone con Samira Lui: la nuova protagonista di Affari Tuoi si confessa

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Tra i segreti della riscossa di Affari Tuoi c’è certamente l’arrivo di Martina Miliddi. La ballerina, ex Amici, 26 anni, è entrata a far parte del cast del "gioco dei pacchi" a metà gennaio, pochi giorni dopo l’inserimento di Herbert Ballerina. Insieme hanno portato una ventata d’aria fresca nel meccanismo del programma di Rai 1, affiancando De Martino ogni sera. Non è un caso, probabilmente, che l’arrivo della showgirl siciliana e del comico lucano abbia segnato un "prima e dopo" nella storia degli ascolti di Affari Tuoi, che proprio dallo scorso gennaio ha colmato il gap con La Ruota della Fortuna, tornando a essere la trasmissione più seguita dell’access prime time televisivo.

Affari Tuoi, Martina Miliddi e il retroscena su De Martino

Martina ha debuttato in TV come concorrente di Amici 2020, quando entrò nel programma come allieva di Lorella Cuccarini (nonostante il parere contrario di Alessandra Celentano). Il talent di Canale 5 le ha permesso di conoscere Stefano De Martino, giudice del serale di quell’edizione. Tra loro è scattato subito il feeling e, sei anni dopo, il conduttore napoletano ha pensato a lei quando, d’accordo con gli autori Rai, ha deciso di inserire una figura femminile nelle dinamiche di Affari Tuoi.

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"Tutto è nato ad Amici. Stefano è stato giudice nel serale ai tempi in cui ero un’allieva. È una persona davvero speciale, gli sono molto debitrice", ha dichiarato Martina a Oggi. Poi ha svelato un ulteriore retroscena sul suo arrivo nel programma:

"Mi ha dimostrato fiducia affidandomi l’incarico di ballerina ad Affari Tuoi. Ricordo che ero alle Seychelles quando mi ha convocata. Non ci ho pensato un secondo: ho preso il primo volo e sono tornata".

Martina Miliddi e il flirt (smentito) con Stefano De Martino

La macchina del gossip, ovviamente, si è messa subito in moto. Non appena è apparsa ad Affari Tuoi, infatti, Martina Miliddi è stata accostata a un ipotetico flirt con il conduttore, ma si tratta di un pettegolezzo privo di fondamento. Dopo la relazione con il cantante Aka7even (2020-2021) e un flirt più breve con Raffaele Renda, Martina fa coppia fissa da oltre due anni con il coreografo Simone Milani. Tra lei e De Martino, insomma, c’è solo una solida amicizia, che si sta rafforzando ulteriormente in questi mesi di lavoro insieme:

"Io e Stefano ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata di lavorare con lui"

Martina Miliddi e il paragone con Samira Lui

Oltre alle onnipresenti voci su De Martino, ultimamente la ballerina di Affari Tuoi è "perseguitata" anche dal paragone con Samira Lui. I media hanno provato a costruire una rivalità tra le prime donne di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, ma è un dualismo che Martina Miliddi non ha alcuna intenzione di alimentare. Tutt’altro: "Le voci sulla rivalità con Samira Lui non mi turbano affatto. La ammiro e la stimo enormemente. Abbiamo due carriere completamente diverse: lei ha un curriculum ben più ricco del mio, io sono ancora all’inizio. Posso soltanto ringraziare per il paragone".

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