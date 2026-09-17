Martina Miliddi, da Affari Tuoi a Tv8: “Sei stata la mia prima cotta”, così fa arrossire Joe Bastianich Martina Miliddi affianca l'imprenditore Bastianich nella trasmissione Foodish su Tv8 e spiazza tutti con un ricordo d'infanzia.

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Dalla tv di Stato ai sapori della Sardegna: Martina Miliddi è approdata su Tv8 come ospite d’eccezione di Foodish. Ormai tra i volti rivelazione del 2026 grazie al successo ad Affari tuoi — dove a gennaio è arrivata insieme ad Herbert Ballerina, trascinando gli ascolti di Stefano De Martino e conquistando un’immancabile riconferma — la ballerina cagliaritana ha cambiato registro lasciando per una sera i pacchi Rai per affiancare Joe Bastianich in un viaggio tutto sardo.

Martina Miliddi a Foodish, la ricerca del fritto perfetto con Bastianich: cosa è successo

L’episodio ha portato le telecamere di Tv8 direttamente nel cuore del capoluogo sardo per incoronare il miglior fritto misto di pesce della zona. Giocando in casa, Martina si è trasformata nella guida ideale per Bastianich, portando sullo schermo uno spaccato autentico della tradizione gastronomica locale. La ricerca si è snodata tra le viuzze storiche del centro cittadino fino ad approdare al Poetto, la celebre spiaggia cagliaritana che ha fatto da cornice alla sfida tra i ristoratori. Tra una degustazione e l’altra, la Miliddi ha portato una ventata di energia fresca e spontaneità, mettendo in mostra doti da intrattenitrice finora poco conosciute al pubblico di Affari Tuoi, dove si fa notare soprattutto con i suoi balletti durante la trasmissione.

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Martina Miliddi: "Bastianich mia prima cotta"

A catturare l’attenzione del pubblico sono stati soprattutto alcuni siparietti tra la ballerina ex Amici e il noto ristoratore italo-americano, che proprio oggi, 17 settembre, festeggia il suo 58esimo compleanno. Tutto è iniziato fin dal loro primo incontro in macchina, con Martina che ha accolto con ironia l’arrivo dell’ex giudice di Masterchef: "Comunque pazzesca questa cosa che mi sei venuta a prendere tu".

Poco dopo, mentre Bastianich le chiedeva se sulle le spiagge cagliaritane avesse trovato i primi amori estivi, la Miliddi ha piazzato la stoccata lasciando il conduttore visibilmente sorpreso:

"Posso rivelarti un segreto? Tu sei stata la mia prima cotta vera. Avevo dodici anni. Mi affascinava il modo in cui ti poni alle persone, la tua cultura, come ti arrabbi, come lanci i piatti… quella cattiveria!"

Nel corso della puntata c’è stato spazio anche per un autoinvito della ballerina sulla barca di Joe: "Anche io andavo spesso a pescare con mio padre. Un giorno potresti portarmi sulla tua barca". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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