Martina Miliddi, chi è il fidanzato Simone Milani: il lavoro ad Amici, il no al flirt con De Martino e il dramma del padre

Da poche settimane il cast di "Affari Tuoi" si è arricchito di una presenza in più, che ha subito catalizzato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Si tratta di Martina Miliddi, che ha debuttato in una delle poche puntate in cui era assente Herbert Ballerina, associata al cosiddetto "pacco ballerina", che ha subito deliziato i telespettatori con i suoi balletti decisamente sensuali.

I più attenti hanno pensato certamente alle dichiarazioni che Stefano De Martino aveva fatto in estate con la sua consueta ironia: il ballerino, infatti, aveva riferito di avere chiesto alla Rai di avere una ballerina nel programma, prendendo spunto dal successo che stava avendo Samira Lui su Canale 5 con "La Ruota della Fortuna", da lì però gli era stata affiancata una Ballerina solo nel nome, ovvero Herbert, con cui aveva già lavorato in passato.

Martina Miliddi, la nuova star di "Affari Tuoi": fidanzato, passato ad Amici, flirt e un dolore incolmabile

Martina Miliddi non è del tutto sconosciuta al pubblico, prima dell’approdo ad "Affari Tuoi", infatti, si era fatta conoscere per la sua esperienza ad "Amici", dove era spesso finita nel mirino di Alessandra Celentano, che non le aveva risparmiato critiche, ritenendo fosse poco dotata tecnicamente. Nonostante tutto, ora la giovane si sta ritagliando belle soddisfazioni, è stata infatti nel cast del film che ha sbancato il botteghino, "Buen Camino" di Checco Zalone", per poi essere ingaggiata nello show dell’access prime time.

Lei ha scelto di vivere questa esperienza senza atteggiarsi troppo anche se, a dire la verità, le polemiche anche in questa occasione non sono mancate. C’è chi infatti ritiene che le sue coreografie siano troppo sexy per un programma che va in onda in un orario in cui davanti alla Tv possono esserci anche tanti bambini, e non ha mancato di farlo sapere attraverso un commento su X. "Ma Martina Miliddi che entra in scena toccandosi sempre i capelli, è un vizio o fa parte della coreografia?", "I balletti di Martina non sono adatti al programma", sono solo alcune delle opinioni che si possono leggere in questi giorni sul social network.

Lei, almeno per ora, bada poco a questo, è concentrata sul suo lavoro e vuole godersi questo bel momento. Anzi, ci ha tenuto a rispedire al mittente chi ha pensato possa nascere un flirt con Stefano De Martino, il suo cuore è già impegnato e lei ha occhi solo per il fidanzato Simone Milani, che ha in comune con lei l’esperienza ad "Amici", dove lui lavora ancora in veste di coreografo. I due fanno davvero sul serio, non è escluso possano presto decidere di formare una famiglia, questo è il grande sogno di Martina: "Sono innamorata, convivo con Simone Milani, ballerino anche lui, coreografo ad Amici – ha detto al settimane ‘DiPiù’ -. Abbiamo anche un cane, Chloe. Ci sentiamo una famiglia anche se, per esserlo, ancora manca qualcosa. Immaginarsi madre è una cosa bellissima. Mi piacerebbe diventarlo, è un pensiero che ogni tanto ricorre e di cui con Simone parliamo serenamente. Immaginiamo come sarà, immaginiamo anche come saranno le nostre nozze. Sognare, alla fine, non costa nulla".

Il successo la sta rendendo appagata, ma lei non dimentica un dolore che ha ancora nel cuore e che è ancora fortissimo, quello provocato dalla morte del papà: "Non credo nella fortuna, non ho gesti scaramantici. Non sono nemmeno particolarmente credente. Credo solo che Lassù, da qualche parte, a guardarmi e a proteggermi ci sia il mio papà, Antonio, che se ne è andato quando avevo solo dieci anni. Ero piccola, ma sufficientemente grande per ricordarmelo. Lui c’è, lo sento. Quando mi succede qualcosa di bello dico sempre a me stessa: ‘Ci ha messo la mano il mio papino’ e lo ringrazio con un bacio al cielo. È un capitolo che tuttora non riesco a chiudere, è un dolore che non mi dà tregua. A dieci anni volevo scappare da tutto e da tutti perché sapevo di avere perso la persona più importante della mia vita. Mi ha salvato la danza, ballare cercando di non pensare all’assenza di papà è stato fondamentale per andare avanti…".

Martina Miliddi non dimentica però da dove è partita, quello che sta ottenendo è certamente merito di "Amici" e di Maria De Filippi: "Devo tutto a quel programma e a Maria De Filippi: non sarei arrivata dove sono adesso se non lo avessi fatto. Nel confronto con gli altri, nell’ascoltare giudizi positivi e negativi, si diventa maturi" – ha concluso.

