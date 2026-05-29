Il dramma di Martina Miliddi nel ricordo del papà Antonio: "L'amore più grande". Dopo 16 anni il dolore è ancora fortissimo "Non mi sono dimenticata": Martina Miliddi e quel dolore che non passa mai per la scomparsa del papà Antonio. Il messaggio social

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Martina Miliddi ricorda il papà Antonio a 16 anni dalla sua scomparsa. La ballerina di Affari Tuoi, proprio come Stefano De Martino, convive con un’assenza ogni giorno sempre più pesante e rumorosa. In un giorno triste, ma allo stesso tempo speciale, si è sentita di postare sui social un’immagine e un messaggio che riportano a galla gli anni con il padre e quelli vissuti dal suo addio in poi.

Martina Miliddi e il ricordo del padre Antonio: "Il mio amore e il mio dolore più grande"

Martina Miliddi ha deciso di ricordare il padre Antonio attraverso uno scatto del passato pubblicato sui social, accompagnato da parole intense e cariche di malinconia. Nel giorno che segna il sedicesimo anniversario della morte del padre, la ballerina ha condiviso con i suoi follower un pensiero molto personale, lasciando emergere il dolore di una perdita che continua ancora oggi a far parte della sua vita. Con una storia su Instagram, Martina ha aperto il suo cuore, raccontando quanto il ricordo del papà sia rimasto vivo dentro di lei nonostante il trascorrere degli anni. Le sue parole descrivono un legame profondo, spezzato troppo presto ma mai dimenticato. "Non mi sono dimenticata, come potrei", ha scritto, spiegando come anche un semplice sguardo fuori dalla finestra sia stato sufficiente per riportarla con la memoria a quel giorno così difficile. Un dolore che continua ad accompagnarla e che, col tempo, si è trasformato in nostalgia e bisogno costante di sentirlo vicino: "Sei stato l’amore e il dolore mio più grande", ha continuato. Frasi che raccontano meglio di qualsiasi altra cosa quanto fosse forte il loro rapporto. "Avevo ancora tante cose da dirti ma non ho avuto il tempo", ha confessato, lasciando trasparire tutta la sofferenza di un addio arrivato troppo presto. La ballerina ha poi parlato della somiglianza che sente di avere con il padre, spiegando che ogni volta che si guarda allo specchio rivede qualcosa di lui.

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Chi era Antonio, il papà di Martina Miliddi scomparso 16 anni fa

Antonio Miliddi morì il 29 maggio 2010 in Sardegna a causa di un incidente stradale. Martina era ancora molto piccola quando ricevette quella notizia destinata a cambiare per sempre la sua vita. Negli anni successivi ha più volte parlato di quanto quella perdita abbia inciso sulla sua crescita personale, diventando una ferita difficile da rimarginare. oggi Martina continua il suo percorso professionale tra tv, social e danza. Dopo l’esperienza ad Amici, è entrata nel casti di Affari Tuoi accanto a Stefano De Martino, conquistando sempre maggiore spazio in ogni puntata. Traguardi importanti che, inevitabilmente, si intrecciano al pensiero di chi ormai non c’è più per poterli condividere insieme a lei.

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